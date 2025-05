Un amore che dura da quattordici anni

La recente puntata di La Volta Buona su Rai 1 ha regalato al pubblico un momento di pura emozione, quando Daniele ha sorpreso la compagna Ilaria Galassi con una proposta di matrimonio inaspettata. Dopo quattordici anni di vita insieme, il gesto romantico ha toccato il cuore di tutti, compresa la conduttrice Caterina Balivo, che non ha potuto trattenere le lacrime. La scena si è svolta in un’atmosfera intima, con il figlio Riccardo presente, rendendo il momento ancora più speciale.

Una lettera d’amore

Daniele, visibilmente emozionato, ha letto una lettera scritta per Ilaria, esprimendo sentimenti profondi e ricordi condivisi. “Passiamo una vita con la paura di morire e non viviamo il momento”, ha detto, sottolineando l’importanza di vivere ogni attimo. La sua proposta, “Se per te va bene, ti sposo”, ha colto di sorpresa Ilaria, che ha risposto con un sì commosso. Il pubblico in studio ha reagito con una standing ovation, testimoniando la potenza di un amore che resiste nel tempo.

Il percorso di Ilaria Galassi

Durante l’intervista, Ilaria ha ripercorso la sua carriera, dai suoi esordi in televisione fino ai momenti difficili che ha affrontato. Ha parlato dell’incidente che le ha impedito di partecipare ai provini per diventare velina e di come ha dovuto reinventarsi nel corso degli anni. La sua storia è un esempio di resilienza e determinazione, mostrando come l’amore e il supporto della famiglia possano aiutare a superare le avversità. Ilaria ha anche condiviso la sua esperienza come madre, esprimendo il desiderio di garantire ai suoi figli la libertà di scegliere il proprio percorso.