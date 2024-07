Maria Rosaria Omaggio era un’attrice e scrittrice italiana, scomparsa oggi, 1 luglio 2024, all’età di 67 anni.

Maria Rosaria Omaggio: chi era, figli, compagno, malattia

Oggi, 1 luglio 2024, è morta l’attrice e scrittrice Maria Rosaria Omaggio, dopo una lunga malattia, aveva 67 anni. Maria Rosaria è nata a Roma l’11 gennaio del 1957 ma era di origini napoletane. Fin da giovanissima ha iniziato la sua carriera ed è diventata famosa grazie alla partecipazione, nel 1973, a “Canzonissima“, condotta da Pippo Bauda e Mida Medici. Dopo quell’esperienza la sua carriera si è indirizzata vero il cinema e verso il teatro. IL suo debutto nel mondo del cinema è arrivato nel 1976 con il film “Roma a mano armata” e “Squadra antiscippo“, a fianco di Maurizio Merli e Tomas Milian. Sono tanti i film nei quali l’abbiamo vista recitare nel corso degli anni, come per esempio “La moglie dell’amico è sempre più buona”, “Le avventure dell’incredibile Ercole”, “Rimini Rimini – Un anno dopo”, “”Guardando le stelle” e “Walesa – L’uomo della speranza”. Quest’ultimo film è stato presentato alla 70esima edizione del Festival del cinema di Venezia e Maria Rosaria Omaggi ha vestito i panni di Oriana Fallaci, che intervistò il leader di Solidarnosc nel 1981. Per questa interpretazione vinse il Premio Pasinetti. Non solo cinema, nel corso della sua carriera di attrice, Maria Rosaria Omaggio l’abbiamo vista recitare anche in diverse serie tv, quali per esempio “Il generale”, “Caro maestro”, “Una donna per amico” e “Don Matteo.” In tutto, nel suo curriculum, Maria Rosaria Omaggio aveva 50 pièce teatrali, 29 film e 18 fiction televisive. Negli ultimi anni si era interessata alla spiritualità scrivendo diversi libri. Era diventata inoltre istruttrice di taiji quan, un arte marziale. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, Maria Rosaria Omaggio è stata sposata con Salvatore Vanacore, conosciuto a “Canzonissima”. La loro relazione è durata per 14 anni. Maria Rosario Omaggio non ha avuto figli, anche se fece di tutto per averne. Per il suo impegno nel sociale, nel 2015 è stata nominata Goodwill Ambassador Unicef.

Maria Rosaria Omaggio: morta a 67 anni dopo una lunga malattia

Dopo una lunga malattia è morta all’età di 67 anni l’attrice e scrittrice Maria Rosaria Omaggio. Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi dell’attrice, come la regista Elena Flauto, che sul proprio profilo di Instagram ha scritto le seguenti parole per dire addio all’attrice e amica: “Cara Maria Rosaria, ci hai lasciati. Hai iniziato il tuo nuovo viaggio verso la spiritualità che tanto amavi. Sei stata un’amica affettuosa, illuminante, presente. Bella e colta. Mancherai tanto anche ai miei cagnolini, cui dicevi, dai un bacio da zia Maro”. I funerali di Maria Rosaria Omaggi si svolgeranno nella giornata di domani, 2 luglio, a Roma, alle ore 15.30 nella Parrocchia di San Giuseppe al Trionfale.

