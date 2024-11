Margot Robbie è diventata mamma! La celebre attrice e suo marito, il produttore cinematografico Tom Ackerley, hanno dato il benvenuto al loro primo figlio. Ma cosa sappiamo su questo nuovo capitolo della loro vita? Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Margot Robbie è diventata mamma

Nessuna dolce foto o storia sui social, a rivelare la notizia è stato il settimanale americano People. Margot Robbie ha dato alla luce il suo primo figlio in gran segreto. Al momento, non si conoscono né il nome del bambino né la sua data di nascita, ma secondo fonti ben informate, il parto sarebbe avvenuto il 17 ottobre. Secondo quanto riportato dal settimanale, i genitori dell’attrice si sono affrettati a volare negli Stati Uniti, provenienti dall’Australia, per conoscere il nipotino. Così come i genitori del marito, provenienti dall’Inghilterra. Il primo segnale della nascita del bambino è arrivato da una serie di foto paparazzate di Tom mentre acquistava prodotti per l’infanzia nei pressi della casa della coppia a Venice Beach. Il produttore cinematografico ha preso una scatola di pannolini ecologici da Coterie, insieme a una confezione di sigari e a una bottiglia di vino. Grande festa per l’arrivo del bambino? Sicuramente si!

La storia d’amore tra Margot Robbie e Tom Ackerley

Secondo People, la coppia desiderava diventare genitori da tempo e sono al settimo cielo per questa nuova avventura. La loro storia d’amore è iniziata nel 2013, sul set del film Suite francese di Saul Dibb, dove lui era assistente alla regia e lei una delle attrici protagoniste. All’epoca, Margot non credeva più nell’amore, ma l’incontro con Tom ha cambiato tutto. Dopo tre anni di felice relazione, si sono sposati in gran segreto nel 2016, in una cerimonia intima a Byron Bay, circondati solo da familiari e amici più chiari. La notizia della gravidanza è stata diffusa lo scorso luglio, quando l’attrice è stata avvistata con un pancino in vista durante una romantica vacanza sul lago di Como. Nonostante la grande fama di entrambi, la coppia ha sempre scelto di mantenere la propria vita privata lontana dagli occhi indiscreti dei riflettori. Non sorprende quindi che non abbiano ancora condiviso dettagli sulla nascita del loro primo figlio. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo, facciamo un grande augurio a questa bellissima coppia: che la loro vita da genitori sia ricca di gioia e momenti indimenticabili!