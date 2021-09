Luce pulsata a casa: consigli e il miglior depilatore

La depilazione è un trattamento molto importante per la donna dal momento che permette di eliminare i peli superflui e avere una pelle maggiormente liscia. Per la depilazione di gambe, braccia e altre zone del corpo, la luce pulsata è il trattamento adatto. Ecco qual è il miglior prodotto in circolazione e come usarla anche a casa senza problemi o danni nocivi.

Luce pulsata a casa

Sono diversi i dispositivi che è possibile usare per depilarsi a casa, ma uno dei migliori è sicuramente l’epilatore a luce pulsata. Si tratta di un dispositivo che funziona grazie a un fascio di luce ad alta intensità che permette di eliminare i peli superflui rapidamente facendo in modo che ricrescano molto lentamente. Si trasforma in calore nel momento in cui colpisce la melanina, il pigmento che dà il colore scuro al pelo.

Nel momento dell’utilizzo della luce pulsata, si genera un aumento della temperatura che è trasferito al bulbo pilifero che porta a cadere il pelo. In questo modo, i peli superflui vengono eliminati in maniera rapida e questo trattamento, oltre a essere considerato efficace, è anche particolarmente duraturo.

Un trattamento del genere si usa anche a casa e non solo nei centri estetici o saloni di bellezza. Si compone di una lampada che permette di emettere un fascio di luce ad alta intensità eliminando i peli superflui. Grazie a questo trattamento, non solo si eliminano i peli in eccesso, ma permette anche di renderli deboli in modo da rallentarne la crescita.

Il trattamento luce pulsata è indicato e adatto a chi vuole un assottigliamento o diradamento della peluria in modo che i peli non possano essere visibili a occhio nudo. Si può applicare a qualsiasi area del corpo: da schiena, gambe, ascelle, braccia, petto, ecc. Con questa tecnica di depilazione, i peli tendono a crescere meno velocemente e soprattutto sono sempre più sottili.

Luce pulsata a casa: consigli

Quando non si ha tempo di andare in un centro estetico o salone di bellezza per eliminare i peli superflui a causa dei vari impegni, si può contare sulla luce pulsata che è possibile fare a casa in completa autonomia in modo da risparmiare. Una tecnica e un accessorio che permette di ottenere al tempo stesso ottimi risultati che aiuta a eliminare i peli superflui e avere una pelle maggiormente vellutata.

Negli ultimi anni sono in molti a praticarla anche a casa grazie a Lumus Pulse Pro, il miglior epilatore che si trova in commercio che permette di praticarla a casa. Sfrutta l’ausilio di dispositivi epilatori in modo che possano usarla anche coloro che non sono professionisti in questo settore. Il trattamento ha una durata variabile in quanto permette anche dal tipo di pelo e dalla pelle di ognuno.

Ovviamente non sostituisce i prodotti che si usano nei centri estetici, ma i risultati sono ottimali al tempo stesso. Grazie alla luce pulsata si dice addio alla ceretta. Una pratica molto rapida e veloce per eliminare i peli superflui. Per poterlo fare a casa, si ha bisogno di alcuni accorgimenti utili e consigli adatti.

A casa è bene fare la luce pulsata una o due volte al mese onde evitare arrossamenti o irritazioni della pelle. Si può usare sul viso e nell’area dei baffi, ma è meglio evitare la zona del contorno occhi. Bisogna togliere tutti i peli visibili usando il rasoio e la pelle deve essere asciutta. Non si ha bisogno di creme od oli, ma il beccuccio deve essere a contatto con la pelle per poter funzionare. Nelle restanti 24 ore si consiglia di non usare creme, scrub, massaggi, ecc.

Luce pulsata a casa: miglior depilatore

Per poter fare a casa la luce pulsata, è consigliabile l'uso di un buon depilatore e il migliore, secondo esperti e consumatori, è attualmente Lumus Pulse Pro che permette di garantire una pelle liscia come seta. Un trattamento che usano anche moltissime star e top model per avere delle gambe o braccia che siano perfettamente depilate.

In poche sedute da fare anche nella comodità della propria casa, è possibile eliminare e rallentare la crescita del pelo. Funziona attaccandolo alla presa ed è possibile portarlo anche in viaggio in modo da poterlo usare all’evenienza e al bisogno.

Molto facile da usare perché basta applicarlo nell’area interessata e lasciare che svolga il suo compito eliminando i peli superflui o in eccesso. Un oggetto molto piccolo e compatto che non ingombra, ma facilissimo da usare e adatto a tutte coloro che vogliono rimuovere i peli in eccesso. Non ha particolari controindicazioni ed è possibile scegliere i livelli di intensità a seconda del tipo di pelo.

Originale ed esclusivo, non è possibile ordinarlo nei siti di e-commerce o negozi fisici, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto inserendo i propri dati nel modulo e inviarlo.