Stagione dopo stagione LOL – Chi ride è fuori sta continuando a raccogliere numerosi consensi. Dopo il successo della terza stagione, pare che Prime Video abbia già annunciato la realizzazione di nuovi episodi del noto programma. Ora è confermato: LOL 4 si farà.

Che cosa sappiamo a riguardo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

LOL 4: confermata la quarta stagione dello show comico

Probabilmente i fan non vedevano l’ora di venire a conoscenza di tale novità. Dopo il grandissimo successo della terza stagione, lo show comico più seguito degli ultimi tempi tornerà a coinvolgere e a strappare moltissime risate. Stiamo ovviamente parlando di LOL – Chi ride è fuori che, rullo di tamburi, è stato confermato per una nuova ed esilarante stagione.

LOL 4 si farà e la conferma arriva proprio da Prime Video, la piattaforma che ha accolto lo show dal suo primissimo esordio. Dagli account social della nota piattaforma streaming si legge:

È ufficiale: LOL ritornerà per una quarta stagione! Scriveteci nei commenti chi vorreste vedere nel cast!

Il messaggio fa intendere che ancora, ovviamente, non si può sapere nulla rispetto al cast che prenderà parte alla quarta stagione. L’annuncio è stato lanciato, ma ancora si dovrà aspettare un po’ prima di conoscere tutti i dettagli della nuova edizione. In ogni caso, tra i nomi proposti dagli utenti spiccano quelli di: Edoardo Tavassi, Francesco Paolantoni, Fabio De Luigi, Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Luciana Littizzetto, Checco Zalone, Enrico Brignano, Emanuele Fanelli, Valerio Lundini, Raul Cremona, Angela Finocchiaro, Lucia Ocone, Geppi Cucciari, Valentina Persia, Sergio Friscia, Ficarra e Picone e il trio composto da Aldo, Giovanni e Giacomo.

Quando uscirà LOL 4?

Un po’ come nel caso del cast, anche la data di uscita ufficiale della quarta stagione di LOL rimane un’incognita. È ancora troppo presto per parlare di date e di giorni, ma pare che l’attesa durerà ancora parecchio. Se bene ricordiamo, infatti, le tre prime stagioni di LOL – Chi ride è fuori, hanno debuttato rispettivamente nel mese di aprile 2021, nel mese di febbraio 2022 e nel mese di marzo 2023. Se LOL 4 continuerà sulla scia delle stagioni precedenti, viene da sé che potrebbe essere il 2024 l’anno di debutto della quarta stagione. Inoltre, ma non è confermato, potrebbe comparire anche uno speciale di Natale, proprio come è accaduto nel periodo natalizio del 2022.

Chi condurrà LOL 4 – Chi ride è fuori?

Rimane un’incognita anche l’elemento “conduzione”. Dalla prima stagione alla terza è stato Fedez il comandante di LOL – Chi ride è fuori, e sono molte le voci secondo cui potrebbe esserci ancora lui al timone del programma. Finora il rapper è stato affiancato da Mara Maionchi prima e da Frank Matano poi: chi sarà la sua prossima spalla destra? Lo scopriremo solo vivendo.

Dove vedere LOL – Chi ride è fuori

Se ancora non avete avuto modo di buttarvi nel fantastico mondo di LOL – Chi ride è fuori, che cosa state aspettando? Il programma comico è disponibile in tutte le sue edizioni su Prime Video. Per questo, dunque, è obbligatorio essere iscritti al servizio di Amazon, che oltre a garantire sconti e vantaggi a livello di vendita, vi consentirà di entrare nella vastissima biblioteca virtuale di Prime. Film, serie-tv, documentari e, ovviamente, anche LOL.

La risata sarà assicurata, ma per il pubblico a casa sarà anche consentita, a differenza dei comici di LOL, che dovranno resistere a ogni tentazione.