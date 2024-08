Libri di agosto: le uscite di inizio mese

Con il mese di agosto, appena giunto, ci si prepara per le vacanze e i lettori sono pronti a mettere nella valigia, oltre alla crema e al costume, anche i libri da leggere. Quindi perché non approfittare di alcune novità interessanti che propone l’editoria in questo mese in modo da iniziare a leggere nuovi titoli e storie che sicuramente sorprenderanno.

Libri di agosto

Questo mese dell’anno significa, soltanto una cosa per i tanti italiani, ovvero le vacanze. Proprio in questo periodo è anche possibile approfittare dei tanti libri che usciranno. Nelle giornate al mare, a bordo piscina, in collina, in montagna o anche nei borghi, non vi è nulla di più bello che passare il tempo leggendo le ultime uscite letterarie di scrittori e scrittrici che stanno per arrivare.

In questo periodo, non solo gli italiani, ma anche l’editoria va in vacanza, ma sicuramente è possibile trovare romanzi e storie che possano coinvolgere da portare con sé in spiaggia. Sebbene questo sia il mese più vacanziero, ma anche maggiormente sonnolento dell’anno, è sicuramente possibile trovare delle novità interessanti e degne di nota.

I libri di questo periodo tengono conto dei gusti di molti lettori e spaziano tra vari generi letterari: il romanzo storico al thriller arrivando anche alla saggistica. Il mese di agosto propone romanzi e saggi molto interessanti di autori molto noti, ma anche storie che sicuramente cattureranno l’attenzione di ogni lettore e lettrice.

Libri dii agosto: le prime uscite del mese

Libri di agosto: novità

Sebbene siamo appena ai primi giorni del mese di agosto, ci sono alcuni libri che stanno uscendo in questo momento e che lettori e lettrici possono portare nei vari luoghi di villeggiatura per cominciare a leggerli. Alcuni di questi sono intrisi di dilemmi morali, di domande e di risposte, ma si trovano anche altri genere.

Complice poi le Olimpiadi in corso a Parigi, ci sono storie e saggi come quelli proposti da Iperborea che permettono di conoscere meglio questo evento, a partire dalle origini arrivando ai giorni nostri. Tutti gli appassionati della corona inglese e delle vicende del Regno unito possono spulciare con Catherine, principessa del Galles di Robert Jobson per scoprire altri intrighi.

Tra i libri da non perdere, verso la fine di agosto, vi è il ritorno di Colum McCann con Una madre edito da Feltrinelli scritto a quattro mani con la madre di Foley, il giornalista americano rapito e decapitato in Siria. Un romanzo per chi vuole conoscere di più, ma anche molto attuale. Non mancano poi le opere di Recalcati, di Gaddis, ecc.

Come al solito, per coloro che vogliono saperne di più riguardo le ultime uscite, si consiglia di dare un’occhiata ai social media delle principali case editrici o iscriversi alla newsletter in modo da capire quale genere è più adatto per incontrare i vostri gusti in fatto di letture e quali mettere in wishlist o comprare per le vacanze.

Libri di agosto: dove comprare

Sono storie, romanzi, ma anche saggi o gialli disponibili con offerte su Amazon. Qui sotto abbiamo stilato una classifica di tre libri da comprare che potrebbero piacere alle lettrici e che trattano di vari argomenti accompagnati da una recensione e dalla trama.

1)Robert Jobson, Catherine principessa del Galles

Un libro che è uscito il 1 agosto e che promette già di far discutere, ma anche di balzare in testa alle classifiche. Come si intuisce dal titolo, l’autore, basandosi su fonti ufficiali e ufficiose, ricostruisce la vita e la storia di Kate fino all’incontro con William, diventandone moglie e costruendo la loro famiglia.

2)Hélène Gullberg, La protetta

Tra la Svezia e il Taj Mahal, è una storia dove si intrecciano presente e passato tra tesori da scoprire e altri da custodire. Una indagine e un percorso che sicuramente terrà incollati alle pagine i tanti spettatori appassionati di questa storia.

3)Tillie Cole, Mille pezzi del mio cuore

Il seguito di Dammi mille baci che ha ottenuto grande successo internazionale. Un romanzo che arriva in libreria e che tratta tematiche come dolore, amore e amicizia nelle quali ognuno può rispecchiarsi e ritrovarsi. Forse maggiormente adatto per le teenager, anche se sono stati d’animo che tutti conoscono.

Oltre ai libri di agosto, vi sono anche altre letture da scegliere tra alcuni dei migliori dell’anno.