Libri in lettura: le novità di fine luglio

Dai libri orientali sino alla Chevalier passando per altri autori, ecco i romanzi in uscita prossimamente e cosa aspettarsi.

Stare ore a leggere un libro è sicuramente un piacere e un hobby per moltissime lettrici che riescono a trovare nei libri molte domande, ma anche al tempo stesso riuscire a esprimere le proprie emozioni e stati d’animo. Qui una classifica dei libri che usciranno nei prossimi giorni a seguire verso fine luglio.

Libri in lettura

I libri, da sempre, sono compagni e amici. Riescono ad essere preziosi amici e fare compagnia in ogni momento e circostanza. Sono molto più di oggetti dal momento che fanno viaggiare, sognare e riflettere.

Per la stagione estiva poi possono fare grande compagnia soprattutto nel momento in cui si è distesi sulla spiaggia o a bordo piscina a prendere il sole. Le librerie e le biblioteche si riempiono degli ultimi scaffali delle novità letterarie che stanno uscendo in questo periodo.

E poi è possibile trovare libri che catturino ogni lettore. Ci sono volumi e romanzi per le anime romantiche, per chi ama il mondo dell’oriente, oppure il genere poliziesco o ancora thriller oppure di indagine. La scelta è talmente ampia che ogni lettrice può sbizzarrirsi scovando autori e autrici che possono piacergli e attirare così la loro attenzione.

Libri in lettura: ultime uscite

Sono davvero tanti i libri in uscita negli ultimi giorni del mese di luglio che accompagneranno verso le vacanze di agosto. Nella giornata del 25 luglio, gli amanti del genere fantasy potranno leggere le avventure di Farrah Rochon con Un altro destino, un genere che permette di volare con la fantasia.

Nei giorni a seguire sono poi diverse le uscite nelle librerie o biblioteche. Si va infatti da Emile Cioran, con Il nulla per tutti, un autore un po’ troppo filosofico per chi ama leggere storie intelligenti e che lasciano pensare arrivando con Il Manzoni gotico, un altro lato, più dark e oscuro dell’autore de I promessi sposi.

Tra i libri in ultima uscita citiamo anche La maestra del vetro di Tracy Chevalier oppure Fuga d’amore di Tracy Rees per coloro che sognano amori lontani e scappatelle, considerando che l’estate è la stagione dei flirt e delle storielle d’amore. Lo spirito aspetta cent’anni e Il segreto bretone sono storie che sicuramente piaceranno e cattureranno l’attenzione.

Alice Basso, traduttrice e scrittrice si cimenta con un nuovo giallo dal titolo L’imprevedibile piano per scoprire misteri e risolvere situazioni ingarbugliate con un tocco di humour. Sono poi vari i libri storici per conoscere la realtà attuale, ma anche saggi o romanzi di genere poliziesco per tenere incollati alle pagine.

Libri di fine mese Amazon

per le prossime letture sul sito di Amazon si trovano diversi titoli a prezzi scontati. Qui sotto una classifica dei tre libri in uscita a fine mese di luglio permettendo di conoscere anche la trama in modo da capire se possono essere di gradimento per le lettrici.

1)Tracy Chevalier, La maestra del vetro

Siamo a Murano, l’isola rinomata per la lavorazione del vetro verso la fine del 1400 dove si svolgono le vicende qui narrate. Si narra di una giovane donna che ha tutte le caratteristiche per diventare maestra di quest’arte preclusa al genere femmininile. Una storia di donne che devono sconfiggere il patriarcato.

2)Storia della libraia di Tokyo, Nanako Honada

Un libro di un’autrice giapponese già molto in voga e amato. Un inno alla lettura, ai libri e alla capacità che hanno di creare legami anche con persone molto diverse da noi per stile di vita e opinioni.

3)Shubnum Khan, Lo spirito aspetta cent’anni

Un lutto da elaborare, un padre e una figlia che tentano di superare la morte della moglie e della madre, un palazzo orientale carico di mistero che fa da sponda tra i vivi e morti.

Oltre a questi libri in uscita nei prossimi giorni del mese corrente, anche le ultime opere di Michela Murgia per chi vuole riflettere con questa scrittrice.