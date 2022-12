Gli appassionati del genere spy-adventure non vedranno l’ora di conoscere tutti i dettagli sulla nuova serie Netflix intitolata The Recruit.

Creata da Alexi Hawley, la serie Netflix ha come protagonista Noah Centineo, noto per i suoi ruoli nelle ultime stagioni di The Fosters e per il suo ruolo in Tutte le volte che ho scritto ti amo.

Alla scoperta della trama: siete curiosi di conoscerla?

The Recruit: la trama della nuova serie Netflix

Owen è un giovane avvocato della CIA duramente messo alla prova quando scopre una lettera di minacce da parte dell’ex informatrice Max Meladze (interpretata da Laura Haddock), che ha l’obiettivo di denunciare l’agenzia a meno che non la scagionino da un crimine piuttosto grave. Viene da sé che la vita del giovane avvocato viene completamente stravolta da tale notizia e dalla ricezione della lettera comincia una serie di peripezie tutte all’insegna del pericolo e dell’avventura di spionaggio.

A soli 24 anni Owen si ritrova a dovere gestire una situazione molto più grande di lui, finendo in mezzo a questioni di potere assai pericolose legate al mondo della criminalità più assoluta.

L’obiettivo dell’avvocato, nonostante le mille difficoltà, è solamente uno: risolvere la missione e farsi valere all’interno della CIA. Riuscirà nell’intento?

Il trailer di The Recruit lanciato da Netflix

Un avvocato della CIA alle prime armi è catapultato nel pericoloso mondo dello spionaggio internazionale quando un’ex risorsa minaccia di rivelare i segreti dell’agenzia.

Così Netflix descrive la nuova serie di spionaggio in arrivo prossimamente in piattaforma. Oltre a una breve descrizione della serie, Netflix ha pubblicato sul sito ufficiale e sul canale Youtube sia il teaser, sia il trailer della prima stagione. Per coloro che fossero interessati a una breve anticipazione della serie, dunque, i due contenuti citati serviranno proprio ad accendere l’attenzione e soprattutto la curiosità.

Quando esce The Recruit e dove vederlo?

La nuova serie spy-adventure The Recruit arriva il 16 dicembre 2022 in esclusiva su Netflix. Disponibile sulla piattaforma streaming in tutti i paesi in cui il servizio è attivo, The Recruit è visionabile solamente da coloro che hanno sottoscritto un abbonamento, pagando dunque una cifra o mensile, o annuale.

Netflix offre diverse tipologie di abbonamento (anche quelli low cost ma con pubblicità). Sta dunque all’utente scegliere l’opzione a lui più conveniente.

Se siete amanti del genere thriller, spy e avventura, la nuova serie di Alexi Hawley è la combinazione perfetta di tutte e tre gli elementi. Noah Centineo, star di serie-tv e pellicole come Tutte le volte che ho scritto ti amo, vi farà entrare nella sua vita da avvocato e vi farà assaporare la vera tensione, la paura del pericolo, ma l’incredibile voglia di fare quello che più si ama.

L’attesa è quasi finita: il 16 dicembre 2022 Netflix apre le porte a un nuovo ed esilarante contenuto, perfetto per creare un’atmosfera di suspense, adrenalina e azione allo stato puro.

Il mese di dicembre 2022 si arricchisce di contenuti interessanti: Netflix ha voglia di novità per ogni stile e per ogni gusto, e il pubblico non vede l’ora di viverle tutte.