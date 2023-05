La Regina Carlotta, seconda stagione: quando esce?

La Regina Carlotta ha conquistato tutti con la sua prima stagione, uscita il 4 maggio su Netflix. Una serie tv che parte da Bridgerton e racconta la storia della Regina, esplorando al storia d’amore tra lei e re Giorgio.

La Regina Carlotta: ci sarà la seconda stagione?



La Regina Carlotta è una nuova serie tv che ha debuttato su Netflix il 4 maggio 2023. Si tratta di un prequel di Bridgerton, che racconta la gioventù dell’iconica regina, esplorando la storia d’amore tra lei e re Giorgio. La serie tv sta avendo un grande successo e i fan iniziano a chiedersi se sia autoconclusiva o se potrebbe esserci una seconda stagione. La Regina Carlotta è stata presentata e annunciata da Netflix come un progetto limited series, e questo significa che non è stata pensata per andare oltre la prima stagione. Siccome si tratta di una storia che si sofferma su un periodo di tempo circoscritto della gioventù di Carlotta e Giorgio, è improbabile che Netflix decida di dare il via ad un secondo capitolo di questa serie tv. Questo, però, non significa che la piattaforma di streaming non decida di continuare ad approfondire le storie dei personaggi di Bridgerton, oltre ad andare avanti con le stagioni della serie tv principale.

Se Netflix dovesse sorprendere tutti decidendo di fare una seconda stagione della serie tv, sicuramente non uscirebbe prima della fine del 2024. La produzione dovrebbe mettersi in moto entro la fine di quest’anno per avere il tempo necessario per le riprese, poi ci sarebbe spazio per i tempi della post-produzione. L’uscita sarebbe o alla fine del 2024 o durante la primavera del 2025. Si può ipotizzare che ci sarebbero altri sei episodi da 50 minuti ciascuno, proprio come è stato per il primo capitolo.

La Regina Carlotta, seconda stagione: trama e cast



Questo prequel dell’universo di Bridgerton si concentra sull’ascesa al potere e alla fama della regina Carlotta. La serie tv racconta come il matrimonio della giovane regina con re Giorgio, uno sconosciuto, sia alla base di una grande storia d’amore e di un cambiamento sociale grazie al quale è nato il mondo dell’alta società di Bridgerton. Nell’ultimo episodio della prima stagione, intitolato “I gioielli della corona”, Carlotta chiede a Giorgio di fare una dichiarazione prima dell’arrivo del futuro re. Intanto, Lady Danbury e la principessa Augusta hanno uno screzio riguardo al Grande Esperimento. È evidente che la serie tv sia autoconclusiva, per cui è difficile pensare ad un’ipotetica trama per una seconda stagione.

Il cast della prima stagione della serie tv La Regina Carlotta include Golda Rosheuvel (Regina Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) che riprendono i loro ruoli da Bridgerton in questa serie prequel. India Amarteifio (Line of Duty) interpreta la giovane regina Charlotte. Michelle Fairley (Gangs of London) veste i panni della principessa Augusta. Corey Mylchreest (The Sandman) interpreta il giovane Re Giorgio. Arsema Thomas interpreta la giovane Agatha Danbury. In Queen Charlotte appaiono anche Sam Clemmett (Harry Potter and the Cursed Child – West End e Broadway, The War Below) nel ruolo del giovane Brimsley, Freddie Dennis (The Nevers) nella parte di Reynolds, Richard Cunningham (The Witcher) nel ruolo di Lord Bute, Tunji Kasim (Nancy Drew) nel ruolo di Adolphus, Rob Maloney (Casualty) nel ruolo del medico reale, Cyril Nri (Cucumber) nel ruolo di Lord Danbury e Hugh Sachs (Bridgerton) nel ruolo di Brimsley da anziano.