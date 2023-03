Il 16 marzo è uscita su Prime Video la nuova serie televisiva “La classe del 2007“, che ha riscosso fin da subito molto successo. I fan si stanno infatti domandando se ci sarà o meno una seconda stagione. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

La classe del 2007: di cosa parla

“La classe del 2007” è una serie televisiva di origine australiana ideata da Kacie Anning e sbarcata su Amazon Prime Video lo scorso 16 marzo.

“La classe del 2007” è una commedia che ha come protagonisti un gruppo di liceali impegnati in un’interminabile riunione che ha come posta in gioco la vita e la morte. Quando all’improvviso un’onda anomala si abbatte sul campus dove si stava svolgendo la rimpatriata dei dieci anni di un liceo femminile, le donne dovranno cercare di sopravvivere sulla cima dell’isola dove è situato il campus. Col passare delle ore si renderanno conto che la fine del mondo non è nulla al confronto l’una con l’altra.

La classe del 2007: la seconda stagione ci sarà?

La serie televisiva “La classe del 2007” è un’impenitente lettera d’amore all’amicizia con al centro due amiche, Zoe e Amelia, che riusciranno a recuperare la loro alchimia mettendo da parte tutti i problemi passati, sullo sfondo di uno degli scenari più assurdi e paradossali: l‘apocalisse. Queste le parole della regista sulla serie televisiva:

“Parla della migliore amica che avevi al liceo e del posto che ancora occupa nella tua vita, indipendentemente dal fatto che siate rimaste in contatto o meno negli anni. Parla di chi eri da adolescente, di chi sei oggi e di tutto ciò che c’è stato nel mezzo. Per me “La classe del 2007″ è un bel racconto di amicizia al femminile e sulla riscoperta di due amiche, che ritornano a essere tali dopo un decennio di allontanamento.”

La serie non è stata ancora rinnovata per una seconda stagione, ma non è nemmeno stata cancellata. Bisogna solo attendere i riscontri degli abbonati a Prime e l’eventuale annuncio da parte di Amazon per il rinnovo di stagione.

Se la serie televisiva “La classe del 2007” dovesse essere rinnovata, le nuove puntate le vedremo probabilmente nel 2024. La prima stagione si era conclusa con il tradimento di uno dei personaggi principali, lasciando quindi gli spettatori con molti dubbi irrisolti. In una potenziale seconda stagione ogni dubbio potrebbe essere chiarito.

Nel caso di una seconda stagione il cast dovrebbe essere lo stesso. A interpretare Zoe ci sarà l’attrice australiana Emily Browning, mentre Amelia sarà interpretata da Megan Smart. Caitlin Stasey vestirà ancora i panni di Saskia, Claire Lovering quelli di Genevieve e Emma Horn quelli di Renee. Steph Tisdell interpreterà Phoebe, Sana’s Shaik Teresa, Rose Flanagan Laura, Chi Nguyen Megan e Bernie Van Tiel Tegan.

La classe del 2007: dove vederla

La serie televisiva australiana “La classe del 2007” è formata da 8 episodi della durata di 30 minuti ciascuno ed è disponibile su Prime Video dal 16 marzo 2023. Per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere l’abbonamento a Prime su Amazon.