Un tesoro nascosto nell’Esquilino

Nascosta tra le eleganti strade dell’Esquilino, Villa Wolkonsky è un luogo che racconta storie di un passato affascinante. Questa villa non è solo la residenza dell’ambasciatore britannico, ma un vero e proprio scrigno di storia che affonda le radici in due secoli di cultura europea. Dalle tombe romane alle statue dimenticate, ogni angolo di questo giardino è un invito a scoprire l’arte e la bellezza che hanno caratterizzato la vita di illustri personaggi, come Zenaide Wolkonsky, la principessa russa che ha dato vita a questo luogo incantevole.

La storia di Zenaide Wolkonsky

Nel 1830, Zenaide Wolkonsky, una donna colta e appassionata di arte, decide di acquistare un ampio terreno sull’Esquilino. La sua visione era quella di creare un rifugio per artisti e intellettuali, un salotto culturale dove la creatività potesse prosperare. Affidandosi all’architetto Giovanni Azzurri, Zenaide trasforma la villa in un luogo di incontro per scrittori, musicisti e poeti, tra cui il celebre Gogol, che qui concepisce l’idea per “Le anime morte”. La villa diventa così un simbolo di cultura e bellezza, un punto di riferimento per l’arte europea.

Un patrimonio artistico da scoprire

Oggi, Villa Wolkonsky non è solo un luogo di storia, ma anche un museo a cielo aperto. Con oltre trecentocinquanta manufatti dell’antichità classica, il giardino è un vero e proprio tesoro archeologico. I visitatori possono ammirare statue, sarcofagi e reperti storici, molti dei quali sono stati restaurati e riportati al loro antico splendore. Tra questi, spicca il “Satiro Musico”, un’imponente statua che accoglie i visitatori all’ingresso del museo. Le visite guidate offrono un’opportunità unica per esplorare questo patrimonio artistico e scoprire le storie che si celano dietro ogni pezzo esposto.