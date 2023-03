Attrice australiana molto conosciuta all’interno del panorama cinematografico internazionale, Emily Browning ha recitato in numerose serie-tv e film. Che cosa sappiamo di lei, della sua vita e della sua carriera professionale? Raccogliamo le principali tappe che la riguardano.

La vita e la carriera di Emily Browning

Emily Jane Browning è nata a Melbourne il 7 dicembre 1988 sotto il segno del Sagittario e attualmente ha 33 anni. È la figlia di Andrew e Shelley Browning e ha anche due fratelli più piccoli, Nicholas e Matthew. Nel 2006, a novembre, si diploma presso l’Etham High School, ma lei già dall’età di soli 8 anni sapeva che sarebbe diventata un’attrice. La sua passione per la recitazione nasce proprio quando ancora è una bambina: un suo ex compagno di classe di suo padre la nota nel bel mezzo di una recita scolastica e le consiglia spassionatamente di provare a intraprendere la carriera per diventare attrice. Quel consiglio, Emily, l’ha seguito eccome.

Nel 1998 Browning debutta ufficialmente al cinema, ma lo fa con un piccolo ruolo. Il film in questione è The Echo of Thunder, il primo dei tanti a cui lavorerà. Infatti, subito dopo quel primo piccolo ruolo, l’attrice entra nel cast di The Man Who Sued God e recita a fianco di Billy Connolly, a cui segue il film Ned Kelly e ha l’opportunità di recitare al fianco di Orlando Bloom. Se però dobbiamo parlare di vero successo, o di vero trampolino di lancio, bisogna aspettare il 2002. È proprio in quell’anno, infatti, che Emily Browning ottiene la fama maggiore e ciò avviene grazie al film Nave fantasma. Lo stesso anno vince anche il premio come migliore attrice emergente. La sua carriera prende ufficialmente il volo. Grazie a Nave fantasma l’attrice comincia a ricevere numerose altre proposte di lavoro, tra cui è bene ricordare: Lemony Sncket – Una serie di sfortunati eventi (ottiene la parte di Violet Baudelaire) dove ha modo di recitare a fianco di Meryl Streep e Jim Carrey. Successivamente, nel 2010, è scelta per la pellicola Sleeping Beauty dove ottiene il ruolo della protagonista Lucy. Altro ruolo da protagonista arriva subito dopo per il film Sucker Punch.

È invece il 2015 quando Emily Browning riceve le prime critiche: il motivo? La sua interpretazione di Frances Shea, moglie di Reggie Kray nel film Legend, pellicola in cui recita a fianco del grande Tom Hardy. Tra i suoi progetti più recenti si ricorda la serie-tv American Gods, uscita nel 2017 e conclusasi nel 2021 e Golden Exits (film, 2017). Nel giugno 2021 si era diffusa la notizia secondo la quale Browning avrebbe sostituito Anna Paquin nel film drammatico Monica di Andrea Pallaoro. Non solo: Emily Browning è anche protagonista del thriller Brightwater di Lance Edmands.

La vita privata di Emily Browning

Non sappiamo molto della vita privata dell’attrice australiana. Sicuramente è molto attiva sui social media: il suo profilo Instagram (@emilyjanebrowning) è seguito da 279 mila follower, per un totale di 352 post pubblicati. Browning è solita pubblicare frame di vita quotidiana, selfie allo specchio o in compagnia delle amiche, ma non disdegna contenuti inerenti al cinema.

Sula sua attuale situazione sentimentale non si hanno informazioni.