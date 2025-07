Trucchi per un viso pieno: suggerimenti dai professionisti

Chi non sogna una pelle piena e volumizzata, un segno di giovinezza che tutti noi desideriamo preservare nel tempo? Con il passare degli anni, il nostro viso tende a perdere quel volume che ci fa apparire freschi e riposati, lasciandoci a volte con un aspetto più affaticato. Sebbene ci siano trattamenti professionali come il trasferimento di grasso e i filler, esistono anche tecniche di trucco che possiamo facilmente utilizzare a casa per ottenere risultati sorprendenti. In questo articolo, ti guiderò attraverso le migliori strategie suggerite dagli esperti del settore per aggiungere volume e luminosità al tuo viso. Sei pronta a scoprire come valorizzare il tuo aspetto in modo semplice e naturale?

Strategie di trucco per un viso più pieno

Secondo la makeup artist di celebrità Sandy Linter, l’applicazione del blush è un passaggio fondamentale per dare l’illusione di un viso più pieno. La sua tecnica consiste nell’applicare il blush nel punto più alto dello zigomo, estendendolo su tutta l’area. Linter consiglia di optare per tonalità naturali e shimmer, applicandole con movimenti circolari per evitare l’effetto contouring indesiderato. Un prodotto che ha riscosso molto successo è il blush cream-to-powder di Chanel in Beige Eclatant, perfetto da applicare con le dita, un pennello o una spugna. Non dimenticare di utilizzare l’illuminante sulle tempie e sulla parte superiore degli zigomi: questo trucco, abbinato al blush in polvere, aiuta a creare un effetto visivamente più ampio sul tuo viso. Hai mai provato a giocare con i colori del blush per esaltare la tua bellezza naturale?

Correttori per un effetto lifting

La makeup artist e content creator Erica Taylor propone un approccio innovativo che possiamo definire un “filler fai-da-te” grazie all’uso di correttori rosa. Questa tecnica non solo illumina il viso, ma lo fa apparire anche più fresco, evitando l’eccessivo contouring. A seconda del tuo tono di pelle, puoi scegliere un correttore rosa o pesca da applicare nelle zone più scavate, come gli angoli interni ed esterni degli occhi e le pieghe del mento. Taylor suggerisce di sfumare il prodotto con una spugna umida o le dita, concentrandosi sull’eliminazione delle ombre e sull’illuminazione delle aree che tendono a sembrare più scure. Ti sei mai chiesta quanto possa cambiare il tuo aspetto un semplice correttore? Prova e vedrai!

Contouring nano per un volume ottimale

Un’altra tecnica da non sottovalutare è il nano contouring, suggerita dall’esperta di trucco Amanda Hill. Questa tecnica consiste nell’applicazione di contouring in modo molto preciso per ricreare l’illusione del volume nelle aree dove potrebbe essersi perso. Hill raccomanda di utilizzare pennelli di dimensioni più piccole per un’applicazione mirata. Optando per un contouring in crema con tonalità neutre o asce, puoi creare ombre leggere che sollevano visivamente il tuo viso, restituendo volume senza appesantire l’aspetto finale. Inoltre, Sandy Linter consiglia di modificare l’arcata sopracciliare per ottenere una forma più aperta, evitando curve drastiche che potrebbero far sembrare il viso più lungo. Applicare ciglia finte agli angoli esterni degli occhi può contribuire ad ampliare ulteriormente l’aspetto del tuo viso, rendendolo visivamente più pieno. Non è affascinante come piccoli dettagli possano fare una grande differenza nel tuo look quotidiano?