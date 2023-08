K-nails: cosa sono e come si applicano

La k-nails è la nuova decorazione delle unghie che ha origine in Corea per delle mani molto colorate e decorate con forme particolari.

Il mondo della bellezza e della cura delle unghie si caratterizza sempre per nuove tendenze che arrivano e dettano moda. Uno degli ultimi trend arriva dalla Corea del sud e si chiama k-nails, ovvero la nail art con strass, forme stilizzate e molto altro da applicare alle proprie unghie. Vediamo cos’è nello specifico e come si applica.

K-nails

Quando si tratta di unghie e di nail art, sono diverse le tendenze e i trend. Una delle ultime si chiama k-nails e arriva direttamente dai paesi asiatici, per la precisione dalla Corea del sud. Proprio qui è nata l’idea di avere delle unghie che siano colorate, ben decorate e particolari in modo che possano essere apprezzate da chiunque.

Come dice il nome, si ispirano all’estetica k-pop e si basano su colori e decori in gel, quindi completamente diverse dalle solite tendenze. Una tecnica considerata ottimale che usa la decorazione in gel o lo smalto semipermanente anche per applicarle nel modo migliore possibile. Basta semplicemente scegliere il colore di base per poi aggiungere delle tonalità di smalto che vanno dal rosa pastello al verde, fucsia, ecc.

Il colore delle k-nails non è uniforme o compatto, ma alquanto delicato e sfumato. Si parte da un gel per unghie che si applica in abbondanza per poi scegliere la decorazione che più piace a seconda del proprio stile. Per realizzare questa tecnica servono pochi strumenti come un pennellino, uno stuzzicadenti e un bastoncino d’arancio.

K-nails: decorazioni e idee

Sono tantissime le decorazioni che si possono usare nella k-nails e ognuna di esse è in grado di rendere le proprie unghie particolari dando un tocco diverso. Una delle decorazioni maggiormente amate è quella del cuoricino, per cui è possibile decorare soltanto un’unghia o anche tutte le altre, a seconda dei propri gusti.

Ci sono poi vari stickers e disegni da scegliere in base al colore che maggiormente si predilige. In questo caso, è possibile scegliere tra un colore o più di una tonalità. Bisogna usare con una certa precisione un pennello per unghie dalle setole sottili se si vuole applicare questa tecnica nel modo migliore possibile.

I soggetti di decorazione nelle k-nails sono davvero tanti e si va da fragole e ciliegie, ma anche decori o forme stilizzate che possono essere i cuori, le stelle, compreso i fiocchi, i fiori e le stelle, tutti must che si abbinano molto bene a questa tecnica e tendenza relativa alle unghie. Si possono anche applicare stickers diversi, come farfalline o micro perline per brillare.

Tra le varie ispirazioni, vi sono anche stickers che ricordano personaggi tipici della Corea del sud, dove questa tendenza ha avuto origine. Ci sono anche decorazioni ispirate a Sailor Moon, quindi con strass e glitter per essere il più luminose possibile. Dalle gemme scintillanti sino agli strass, sono davvero tante le decorazioni da poter realizzare.

K-nails: offerte online

Una tendenza di cui si trovano decorazioni e strumenti validi. La classifica qui sotto mostra i tre migliori prodotti per la k-nails con una descrizione di ciascuno.

1)30 pezzi ciondoli unghie con testa 3D

Una confezione di 30 ciondoli per unghie di Barbie che permettono di applicarli direttamente sull’unghia per averle scintillanti e brillanti. Sono scintillanti e in strass. Si usano facilmente e senza problemi. Bisogna applicare la colla sulla superficie dell’unghia per poi fissare gli ornamenti. Sono adatti per ogni occasione.

2)Unghie strass in cristallo

Sono dei piccoli brillantini come diamanti, strass in cristallo o gemme brillanti da applicare sull’unghia per realizzare una nail art decorativa. Sono decorazioni in 3D indicate per avere unghie lucide e brillanti. Sono cinque scatole che permettono di dare alle unghie un aspetto diverso e più luminoso.

3)Glitter per unghie neon pigmento in polvere

Una confezione da 24 colori in polvere acrilica per una manicure come si desidera. Una polvere non tossica che permette di avere delle unghie sfumate. In pochi minuti è possibile avere bellissime mani. Si applica sulle unghie in gel UV o naturali. Uno strumento fai da te per la nail art.

Con le k-nails, anche il migliore smalto semipermanente da applicare per risultati impeccabili.

