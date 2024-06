Jacqueline Luna Di Giacomo è la compagna del cantautore romano Ultimo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Jacqueline Luna Di Giacomo, chi è la compagna di Ultimo

Jacqueline Luna Di Giacomo è la compagna del cantautore romano Ultimo. Jacqueline è nata a Roma il 10 marzo del 2000, ha quindi 24 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. I suoi genitori sono la showgirl Heather Parisi e l’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo. La giovane ha una sorella, Rebecca Jewel, nata dal matrimonio della madre con Giorgio Manenti, e due fratelli gemelli, Elizabeth e Dylan, nati dalla relazione della Parisi con Umberto Maria Anzolin e con i quali la showgirl vive ad Hong Kong. Anche Jacqueline ha vissuto per qualche anno a Honk Kong, per poi fare rientro nella Capitale per vivere con il padre. Jacqueline ha frequentato il liceo a Roma, poi si è trasferita a Los Angeles per tentare di diventare attrice. Ora vive tra Roma e Los Angeles e ha lanciato il suo brand di moda, che si chiama Give Me?. I capi sono stati realizzati da lei stessa. Nel 2019, Jacqueline Luna Di Giacomo ha fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni riguardo sua madre, facendo capire che il rapporto tra loro non è molto facile. La Parisi era ospite di Barbara d’Urso, e Jacqueline aveva pubblicato una storia taggando la conduttrice e invitandola a chiedere alla madre dove fossero le altre due figlie (lei e Rebecca). Jacqueline non ha mai voluto parlare ancora di questa situazione. La giovane è conosciuta anche per essere la compagna del cantautore romano Ultimo, dal 2021. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha già 311mila follower.

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo: presto diventeranno genitori

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo stanno insieme da circa tre anni. Si sono conosciuti su Instagram durante la pandemia, si sono visti e da allora non si sono più lasciati. Era marzo del 2021 quando hanno ufficializzato la loro storia d’amore sul popolare social network. Ultimo poi le ha anche dedicato le canzoni “Quel filo che ci unisce” e “Altrove”. I due sono riservati anche se comunque non mancano le foto insieme sui social. Adesso è arrivata la notizia che sono in attesa del loro primogenito. E’ stato il cantautore romano, durante il concerto di ieri sera, 24 giugno, allo stadio Olimpico di Roma ad annunciare che la compagna è incinta, sulle note proprio del brano “Quel filo che ci unisce“, facendo salire sul palco Jacqueline: “se c’è una cosa che so e che ho imparato da voi è cosa significa famiglia”. Dopodiché il cantautore si è inginocchiato davanti alla compagna e le ha baciato la pancia. Non ci resta che fare gli auguri a Ultimo e Jacqueline che diventeranno presto genitori!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Enrico Papi, chi è: età, altezza, moglie, figli

Chi è Paola Iezzi: figli, età e X Factor