Enrico Papi è un conduttore televisivo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Enrico Papi: moglie, altezza, età, figli

Enrico Papi è un noto conduttore televisivo italiano. E’ nato a Roma il 3 giugno del 1965, ha quindi 59 anni, è del segno zodiacale dei Gemelli ed è alto un metro e settantasei centimetri. Viene da una famiglia borghese e ha una sorella minore di nome Loretta. Si è diplomato al liceo Classico e poi si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza senza però completare gli studi. Appassionato di musica, ha studiato canto e pianoforte. Il suo esordio nel mondo della televisione è avvenuto in Rai, per poi passare a Mediaset dove ha condotto nel corso degli anni tanti programmi differenti, quali “Sarabanda”, “Matricole”, “La pupa e il secchione”, “Prendere o lasciare”, “La ruota della fortuna” e “Scherzi a parte”. Papi ha lavorato anche su Tv 8, conducendo ad esempio il programma “Guess My Age – Indovina l’età” e “Name That Tune – Indovina la canzone“. Per quanto riguarda la vita privata, Enrico Papi è sposato dal 1998 con Raffella Schifino, dalla quale ha avuto due figli, Rebecca nel 2000 e Iacopo nel 2008. Di Raffaella Schifino non si sa quasi nulla, la donna è infatti molto riservata. Nel 2023 Enrico Papi ha dichiarato di essere fluido. Se volete saperne di più su di lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha già 175mila follower.

Enrico Papi, paparazzato mentre bacia Claudia Motta

Nel nuovo numero del settimanale “Chi” vediamo il conduttore televisivo Enrico Papi paparazzato in atteggiamenti intimi con una donna che però non è sua moglie, Raffaella Schifino. La donna in questione è Claudia Motta, modella di 24 anni che ha partecipato all’Isola dei Famosi lo scorso anno, quando Papi era opinionista. Secondo quando si legge nella rivista, i due si sono conosciuti proprio grazie all’Isola dei Famosi. Enrico Papi, poco tempo fa, festeggiava i 25 anni di matrimonio con Raffella, e ora invece eccola a Formentera che bacia Claudia Motta. Pare inoltre che i due abbiamo alloggiato nella stessa casa che Papi era solito affittare assieme alla moglie. Al momento non si sa se il matrimonio con Raffaella Schifino sia giunto al termine, recentemente in una intervista lo stesso conduttore aveva dichiarato che secondo lui il tradimento è sopravvalutato. Ecco che cosa aveva detto Enrico sempre a “Chi”: “per me è sopravvalutato. Poi ovviamente tutto dipende dall’entità del tradimento stesso. Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura. Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina, ma nel nostro rapporto non regna l’ipocrisia.” Staremo a vedere se sarà lo stesso Enrico Papi a dire qualcosa in merito alle foto pubblicate in compagnia di Claudia Motta.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chi è Melory Blasi: età, marito, figli e lavoro

Chi è Roberta Bruzzone: vita, privata, età e figli