Su Instagram arriva Remix. Si tratta di una nuova funzione legata ai Reels che permette agli utenti di creare “reaction”, ovvero una risposta ai video condivisi da altri utenti.

Ancora una volta, dopo i Reels appunto, Instagram prende ispirazione da TikTok per questo suo nuovo aggiornamento.

La stessa funzione è infatti già conosciuta dagli utenti del social network cinese con il nome di “duetto”. Ma come funzioneranno i Remix?

Remix: la nuova funzionalità di Instagram

Remix sarà già attiva solo per i nuovi Reels, mentre per quelli già caricati bisognerà inserirla manualmente. Una volta attivata comunque, si potranno arricchire i propri Reels con l’aggiunta di audio, effetti e timer. Si potrà anche regolarne la velocità di riproduzione e alcuni altri aspetti.

Per poter utilizzare questa nuova funzionalità di Instagram bisogna assicurarsi che l’app sia aggiornata all’ultima versione. Per un’ulteriore prova si potrà riprodurre un video e cliccare sui tre puntini del menù. Se apparirà l’opzione “crea un Remix”, gli utenti potranno iniziare a dare sfogo alla loro fantasia registrando appunto una risposta ad un altro video.

L’eterna rivalità tra Instagram e TikTok

Ormai è nota la rivalità tra il social network di proprietà dell’imprenditore americano Mark Zuckerberg e il social network cinese preferito dalla GenZ. Da tempo ormai, i due social più popolari del momento hanno ingaggiato una lotta a colpi di novità ed aggiornamenti, per avere il primato sul numero di utenza.

Un’impresa che non sembra essere molto facile per Instagram. È risaputo infatti, che TikTok anche grazie ad un algoritmo che agevola la viralità di alcuni contenuti, dia una possibilità a chiunque voglia farsi notare e, magari, diventare popolare com’è successo ad Elisa Maino, giovane webstar apprezzatissima dalle nuove generazioni. Gli stessi “duetti” sono molto amati dagli utenti di TikTok, che non si cimentano solo in video goliardici, ma anche in video decisamente più impegnati, magari duettando con i propri idoli.