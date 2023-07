Le serie turche continuano a conquistare il pubblico internazionale. Ne sono la prova le fiction di Canale 5 come DayDreamer- Le ali del sogno, Love is in the Air, La ragazza e l’ufficiale, My Home My Destiny e tante altre. Ed ora anche Netflix ha deciso di puntare tutto su una produzione originale turca. Ebbene sì, stiamo parlando de Il Sarto. Dopo il clamoroso successo della prima stagione, la piattaforma streaming torna con l’attesissima seconda stagione. Scopriamo insieme quando esce.

Quando esce Il Sarto 2 su Netflix? Tutti i dettagli

A comunicare l’arrivo de Il Sarto 2 è stata proprio la piattaforma streaming che ha svelato la data di uscita tramite un video annuncio delle nuove uscite Netflix previste per il mese di luglio 2023. Il debutto sul piccolo schermo della seconda stagione della serie tv turca è infatti programmato per il prossimo venerdì 28 luglio. Il Sarto torna su Netflix con i nuovi episodi dopo neanche due mesi dal debutto della sua prima stagione. Non a caso, la serie tv turca è una delle più viste del momento. Una popolarità travolgente, dovuta sicuramente alla trama avvincente, ricca di sorprese e colpi di scena. Stando alle ultime indiscrezioni, anche la seconda stagione potrebbe essere composta da sette episodi. Al momento è possibile vedere la serie solamente su Netflix. Dunque, se non siete ancora abbonati, approfittatene e godetevi tutti i titoli presenti nel ricco catalogo della piattaforma streaming. Ma le novità non sono finite qua. Ad oggi non è ancora stata confermata la notizia, ma sembrerebbe che l’amatissima serie turca sarà rinnovata anche per una terza stagione. Secondo diverse testate turche, OGM Pictures avrebbe già firmato un accordo con Netflix per produrre altri episodi.

Il Sarto 2 arriva su Netflix, di cosa parla la serie tv turca?

La trama ruota intorno alla storia di Peyami, un abile e ricercatissimo sarto che ha ereditato dal nonno il talento per questa professione. Quando quest’ultimo muore, il giovane sarto è costretto a trasferirsi a Istanbul per prendersi cura del padre Mustafa, gravemente instabile a causa di una malattia mentale che richiede un’assistenza costante. Il giovane sarto cercherà di tenere segreta la situazione del padre, a causa della paura che questa possa avere effetti negativi sul suo lavoro. Ed è proprio quando si trasferisce per curare il padre che gli viene commissionato un importante lavoro. Peyami deve confezionare l’abito da sposa di Esvet, futura moglie del suo migliore amico Dimitri. Il sarto accetta, ma deve rispettare le tradizioni, ovvero di non poter vedere la sposa. Dovrà quindi lavorare bendato, facendo affidamento solo ed esclusivamente sul suo talento. Un dettaglio che darà vita ad un intreccio di segreti da cui sarà difficile scappare. La prima stagione ha letteralmente conquistato il pubblico internazionale. Non a caso, le aspettative sulla seconda stagione sono davvero altissime. Cosa ci riserveranno i nuovi episodi? Non ci resta che aspettare venerdì 28 luglio per scoprirlo. Rimanete connessi per non perdervi tutte le anticipazioni!