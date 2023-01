Per la stagione autunno inverno 2022-2023 la moda sfida ogni superstizione e teoria scaramantica e sceglie il viola come colore di tendenza.

Per la stagione autunno inverno 2022-2023 la moda sfida ogni superstizione e teoria scaramantica e sceglie il viola come colore di tendenza. Un viola particolare, che non è più considerato di cattivo auspicio. Si tratta del royal purple.

Royal purple, il colore di tendenza per l’inverno 2023

Il 2023 è appena iniziato e nel mondo della moda si è già messo in atto il primo proposito, ovvero quello di mettere da parte ogni superstizione. Le teorie scaramantiche devono essere bandite, perché l’eleganza e lo stile non possono farsi fermare e bloccare dalla superstizione. Sulle passerelle internazionali è arrivato quello che è considerato a tutti gli effetti il colore di tendenza per la stagione autunno inverno 2022-2023 nel mondo della moda.

Stiamo parlando del viola, un tempo considerato un colore da non indossare, per via dell’assurda teoria scaramantica che potesse portare sfortuna. In realtà la tinta che un tempo era considerata di cattivo auspicio, sta solcando tutte le passerelle più importanti, con grande orgoglio e grande leggerezza. Il royal purple è il colore di questo inverno 2023 e deve essere indossato a testa alta, nelle sue varianti, mettendo completamente da parte ogni tipo di teoria superstiziosa, che non deve essere associata al mondo della moda in nessun modo.

Si tratta sicuramente di una bella sfida, ma il viola è l’incontro perfetto tra i colori caldi e i colori freddi, derivando dalla mescolanza dei colori primari blu e rosso, per questo non può che essere sfoggiato con grande fierezza. Questo colore è stato spesso sfoggiato al mondo dell’occulto, della spiritualità e del mistero, ma forse non tutti sanno che si tratta di un simbolo di regalità e potere. Un colore che torna a dettare legge in fatto di moda, tenendo anche conto che forse ogni donna desidera mantenere una sorta di alone di mistero intorno alla sua figura. Il royal purple è un colore adatto sia per abiti da sera e fluttuanti, sia per i capi più casual, da indossare nella propria quotidianità, spezzato oppure in total look.

Royal purple: dal total look agli abbinamenti

Per tutte le amanti del color block, esistono tantissimi look che hanno come protagonista assoluto il royal purple, dalla testa ai piedi, compresi tutti gli accessori. Un total look sicuramente molto audace, che va a sfidare una teoria scaramantica davvero molto antica. Da Stella McCartney a Barbara Bui, Off-White e molti altri, è evidente che il viola si abbina benissimo con…il viola! Se, però, siete persone che preferiscono non indossare degli outfit in tinta unita, è giusto sapere che il royal purple si può anche abbinare alla perfezione con colori più classici e versatili, come il nero, il bianco e il marrone. Per questo potete scegliere un solo capo di questa tonalità, da abbinare a capi di altre tinte, più classiche e neutre, che sicuramente avete già a vostra disposizione. Coloro che amano i colori più accesi e vistosi, possono abbinare il royal purple con il fucsia, il lilla e il rosso, come hanno scelto Chanel, Blumarine, Dries van Noten e Cormio sulle loro passerelle.