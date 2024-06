“Il ricco, il povero e il maggiordomo” è il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su trama, cast e su dove vederlo.

Il ricco, il povero e il maggiordomo: trama e dove vederlo

“Il ricco, il povero e il maggiordomo” è un film del 2014 diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e Morgan Bertacca. E’ un film di genere commedia ed è visibile in streaming, previo abbonamento, su Prime Video, su Tim Vision, su NOW TV e su Mediaset Infinity. Il film ha una durata di un 1h e 38 minuti. Ma, di cosa parla? Vediamolo adesso insieme. Il dottor Giacomo Maria Poretti, è un ricco intermediario di Milano, che si è lanciato in un grande e assai rischioso investimento nel Burgundi, uno Stato dell’Africa caratterizzato da una forte instabilità dal punto di vista politico. Un giorno, mentre torna a casa assieme al suo autista e maggiordomo Giovanni, investe con la sua Maserati Ghibli, Aldo, un venditore ambulante abusivo in fuga dalla polizia. Giovanni e Giacomo portano Aldo nella villa di quest’ultimo, e si accordano con lui offrendogli 1.000 euro come indennizzo, da ritirare il giorno seguente. Aldo, che è bramato da diverse donne, torna a casa dalla madre che lo rimprovera di non combinare nulla nella vita. Intanto Dolores, la colf di Giacomo e compagna di Giovanni, chiede a quest’ultimo di sposarla. Quando Aldo torna alla villa di Giacomo per ritirare i soldi, Giacomo abbassa la somma e dice ad Aldo che per guadagnarsela deve fare dei lavori domestici. A un certo punto, per colpa di un colpo di Stato, Giacomo e Giovanni si ritrovano in mezzo alla strada e saranno ospitati da Aldo a casa della madre e inizieranno così una serie di avventure.

Il ricco, il povero e il maggiordomo: il cast del film

Come abbiamo appena visto, “Il ricco, il povero e il maggiordomo” è un film del 2014. I protagonisti sono ovviamente Aldo Baglio, Giacomo Poretti e Giovanni Storti. Sono diversi i film che hanno visto il trio di attori e comici, come per esempio “Tre uomini e una gamba”, “Chiedimi se sono felice”, “Tu la conosci Claudia?”, “La banda dei Babbi Natale”, “La leggenda di Al, John e Jack”, “Fuga da Reuma Park” e “Il grande giorno”. Nei panni della madre di Aldo, Calcedonia, troviamo l’attrice italiana Giuliana Lojodice, che abbiamo visto recitare ad esempio in “La vita è bella”, Una piccola impresa meridionale” e “I Cesaroni”. A vestire i panni di Dolores, troviamo l’attrice spagnola Guadalupe Lancho, mentre nei panni di Assia troviamo l’attrice italiana Francesca Neri. Vi ricordo che “Il ricco, il povero e il maggiordomo” è disponibile in streaming su Mediaset Infinity, Prime Video, NOW TV e Tim Vision. Non resta quindi che andare a vederlo!

