Martedì 14 giugno 2022, su Rete4 e alle ore 21:20, andrà in onda il film Il Piccolo Lord.

Film del 1980, diretto da Jack Gold, Il Piccolo Lord è una di quelle pellicole da inserire nella lista “I cento film da vedere almeno una volta nella vita”.

Il Piccolo Lord: scheda tecnica, genere, durata

Il Piccolo Lord, uscito nel 1980, è un film appartenente al genere drammatico, sebbene, in realtà, sia rivolto ai ragazzi e alle ragazze anche giovani. Si tratta di una pellicola ricca di sentimento e di emozioni anche romantiche.

Prodotto nel Regno Unito, il suo titolo originale è Little Lord Fauntleroy, trasformato poi più semplicemente in Il Piccolo Lord.

La durata è di 103 minuti e il coinvolgimento sarà totale.

Il cast de Il Piccolo Lord

Tra gli attori e le attrici presenti nel fim spiccano i nomi di Rick Schroder nei panni del protagonista, il piccolo lord, Alec Guinness (attore britannico considerato tra i maggiori attori inglesi del XX secolo e ricordato, tra le tante parti interpretate, come Obi Wan Kenobi in Star Wars, con il quale sono scorse diverse controversie), Eric Porter, Colin Blakely, Connie Booth (attrice e scrittrice statunitense, nelle vesti della madre del piccolo lord), Rachel Kempson, Carmel McSharry e tantissimi altri attori e attrici illustri.

Il Piccolo Lord: la trama del film

Il protagonista della pellicola è senza ombra di dubbio Ceddie, interpretato da Rick Schroder. Ceddie, l’unico nipote del severo conte di Dorincourt, vive in America in totale tristezza e inquietudine insieme alla madre; infatti, ha da poco perso il padre e la situazione in casa non è esattamente delle migliori.

Dopo la tragedia, il piccolo Ceddie viene richiamato in Inghilterra dal nonno che, convinto della sua scelta, vuole educarlo alla sua maniera, evitando conflitti con la madre, con la quale non corre buon sangue. La donna, infatti, non ha la possibilità di alloggiare nel castello e sarà costretta a occupare un’abitazione dell’intera tenuta molto lontana dal figlio.

Il conte di Dorincourt è un uomo burbero, severo e dal carattere molto difficile; per tale ragione, infatti, i rapporti tra l’uomo e il bambino inizialmente saranno davvero complicati ma, con il passare del tempo e la conoscenza reciproca, tutto comincerà a cambiare per il meglio.

Non mancheranno peripezie e suspense, utili a dare movimento alla trama e a tenere lo spettatore incollato alla televisione. Ci sarà un momento di tensione, in cui Lord Dorincourt e il nipote dovranno scongiurare – e ce la faranno – il tentativo di un truffatore dichiaratosi il vero erede del conte.

Tutto andrà a finire per il meglio e il vecchio Conte avrà modo anche di cambiare idea sulla madre di Ceddie, divenuto, poi, Lord Fauntleroy o – come il titolo del film – il piccolo Lord.

Il nipotino conquisterà il cuore del nonno che, finalmente, si renderà veramente conto di quanto il potere e l’amore della famiglia vada sopra ogni altra questione.

Dove vedere Il Piccolo Lord

Il film Il Piccolo Lord andrà in onda martedì 14 giugno 2022 alle ore 21:20 su Rete4, ma sarà disponibile gratuitamente anche in streaming dal sito mediaset.it/rete4, agli stessi orari della messa in onda televisiva.

Se siete in possesso dell’applicazione Mediaset (sia per ios sia per Android), avete la possibilità di visionare la pellicola anche sui vostri dispositivi mobili.