Il Diavolo veste Prada è un film ormai cult del 2006 diretto da David Frankel. È tratto dall’omonimo libro di Lauren Weisberger, del 2003. Una commedia divertente, uscita nelle sale cinematografiche statunitensi il 30 giugno del 2006, mentre in quelle italiane ha esordito il 13 ottobre del 2006.

Scopriamo qualcosa in più non solo sulla trama del film Il Diavolo veste Prada.

Il Diavolo veste Prada: la trama del film

Andrea Sachs è una giovane neolaureata che si trasferisce a New York in cerca di lavoro. Sogna da sempre di fare la giornalista e le capacità non le mancano. Un giorno si presenta ad un colloquio, come assistente di Miranda Priestly, direttrice famosa e dispotica della rivista di moda Runway.

Andy durante il suo colloquio ammette di non conoscere il mondo della moda. Miranda la liquida in fretta per poi ripensarci quando Andy afferma di essere una persona determinata e molto sveglia. L‘obiettivo di Andy è quello di fare esperienza per il curriculum, grazie al quale potrà poi intraprendere in futuro una carriera giornalistica. La rivista è un posto da sogno, se non fosse per il carattere burbero e tirannico di Miranda che è sempre pronta a mettere a dura prova le collaboratrici attraverso situazioni assurde e improponibili.

Quel lavoro cambierà profondamente Andy non solo nell’immagine. A causa dell’incessante attività a cui la sottopone Miranda, Andy non riesce a trovare più tempo per se stessa e perde di vista ciò che davvero conta nella sua vita. E ben presto capirà che non si può passare incolumi attraverso i riflettori delle passerelle e del mondo del fashion system.

Il cast

La temibile Miranda Priestly è interpretata dalla meravigliosa Meryl Streep affiancata alla grande da Anne Hathaway nei panni di Andy Sachs, Emily Blunt nei panni dell’altra assistente di Miranda e Stanley Tucci nei panni di Nigel.

Curiosità sul film