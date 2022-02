Con una lunga filmografia alle spalle, Emily Blunt ai meno esperti risulterà nota per il suo ruolo nell’iconico film “Il diavolo veste Prada”. Scopriamo insieme i numerosi progetti dell’attrice, dagli esordi al grande successo.

Chi è Emily Blunt

Emily Olivia Leah Blunt, nata a Londra il 23 febbraio 1983, è un’attrice inglese. Cresce in un distretto londinese insieme alla famiglia dell’alta borghesia composta dalla madre Joanna, attrice ed insegnante, il padre Oliver, avvocato, e i fratelli Felicity, Sebastian e Susannah. Da bambina soffre di balbuzie, ma grazie alla recitazione riesce ad andare oltre questa difficoltà e si appassiona a quel mondo.

Si forma prima presso la Ibstock Place School di Roehampton e successivamente alla Hurtwood House a Dorking dove segue il programma dedicato ad arti e spettacolo.

Con l’arrivo degli anni 2000 viene poi scoperta da un agente mentre si esibisce al Festival del Teatro di Edimburgo e così ha inizio la sua carriera.

L’esordio di Emily Blunt

Esordisce prima a teatro con la realizzazione di “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare, a cui segue il debutto sul piccolo schermo con il film “Boudica”. Prende poi parte ad alcune serie televisive come “Henry VIII” e “Poirot”.

Il primo ruolo noto è però quello in “My Summer of Love” dove interpreta una delle adolescenti coinvolte in una storia d’amore. Nel 2005 ottiene il suo primo Golden Globe per la parte in “Gideon’s Daughter” con cui si fa conoscere ad Hollywood e con cui ottiene la parte a fianco di Susan Sarandon in “Le verità negate”.

Altro progetto di successo è “Il diavolo veste Prada”, dove interpreta la collega di Anne Hathaway e con cui ottiene anche numerosi complimenti da Meryl Streep. Il film le fa ottenere inoltre una candidatura come migliore attrice non protagonista ai Golden Globe. Seguono poi film noti come “Il club di Jane Austen”, “L’amore secondo Dan” e “La guerra di Charlie Wilson” con Tom Hanks e Julia Roberts.

Il successo di Emily Blunt

Nel 2009 l’attrice interpreta Queen Victoria nel film “The Young Victoria” ottenendo una candidatura ai Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico. A questo film seguono “I guardiani del destino” a fianco di Matt Damon e “Looper”. Prende parte poi al musical “Into the Woods” recitando così di nuovo a fianco di Meryl Streep.

Ottiene poi uno dei ruoli principali nel noto film “Il cacciatore e la regina di ghiaccio” a fianco di Charlize Theron, Jessica Chastain e molti altri. Viene scelta inoltre per la traspozione cinematografica di “La ragazza del treno”, tratto dal romanzo omonimo. Nel 2018 è inoltre protagonista del film “A Quiet Place” e successivamente anche del sequel.