Mesiversario per Elodie e Iannone: il regalo di lui è costosissimo

Andrea Iannone ed Elodie hanno da poco festeggiato i primi sette mesi insieme. Una storia che va avanti a gonfie vele, talmente bene che lo stesso Iannone ha scelto di regalare alla sua dolce metà qualcosa di estremo valore. I due sono stati paparazzati insieme in compagnia del nuovo regalo e la cantante, attonita, mai si sarebbe aspettata una cosa del genere.

Il regalo di Iannone spiazza Elodie

Il cantante e il pilota sono sempre più affiatati. I due hanno infatti da poco festeggiato i primi sette mesi insieme e la felicità, tra loro, scorre h24. Andrea Iannone ha voluto fare le cose in grande per questa occasione speciale e non ha assolutamente badato a spese. L’uomo, infatti, ha deciso di fare un regalo inaspettato alla sua metà: un’auto nuova di zecca dal valore di 25mila euro. Lei proprio non se lo aspettava, tant’è che i paparazzi li hanno immortalati insieme proprio in compagnia della nuova arrivata ed Elodie è rimasta davvero sbalordita.

Che macchina ha regalato Andrea Iannone a Elodie?

Mesiversario di lusso per Elodie: la cantante ora ha una nuova automobile tutta per sé, ma qual è il modello ricevuto da Iannone? Si tratterebbe di una macchina elettrica, ossia una piccola Smart EQ For Four, la prima auto personale della cantante. A giudicare dagli scatti rubati dai paparazzi, Elodie era letteralmente elettrizzata dal regalo appena ricevuto e Iannone non poteva che essere più felice di averla fatta sorridere così.

Elodie e Iannone: un amore sempre più intenso

La storia d’amore tra la cantante e il pilota è nata nell’estate 2022. Inizialmente più leggera e spensierata, con il passare del tempo si è evoluta ed è diventata a tutti gli effetti una relazione stabile. Conoscendosi sempre di più, infatti, i due hanno trovato il loro equilibrio ed Elodie, dopo la rottura con il rapper Marracash, è tornata a innamorarsi. Sicuramente sette mesi non sono una vita, ma Elodie e Iannone stanno vivendo un momento magico della loro vita e pare siano davvero felici insieme. A quanto pare la coppia vivrebbe insieme nella casa di lui a Lugano e tutto filerebbe liscio come l’olio.

È stata la stessa cantante a esprimere parole sincere in una recente intervista, dimostrando quali siano i suoi pensieri rispetto a una relazione felice:

Oggi sono felice, ma la cosa più importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi. Metaforicamente parlando non voglio difendermi a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere rispetto per l’identità dell’altra persona, l’amore viene da lì.

Andrea Iannone ed Elodie sono in un momento particolarmente felice della loro vita ed è giusto che vivano ogni attimo seguendo le sensazioni positive che l’amore offre. Questi primi sette mesi insieme sono stati pieni e sentimentalmente intensi. Sette mesi che si sono aperti con una new entry di tutto rispetto: un’automobile elettrica nuova di zecca tutta per Elodie. Ora non ci resta che aspettare eventuali nuovi sviluppi: che cosa accadrà per gli otto mesi? Chissà, per ora l’amore vince su tutto.