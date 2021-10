Fra i più meritevoli piloti italiani merita un posto anche Andrea Iannone. Appassionato di moto fin da bambino, una lunga carriera di successo seppur con qualche momento buio, il tutto accompagnato da alcune fidanzate famose. Vediamo nel dettaglio chi è Andrea Iannone.

Chi è Andrea Iannone

Classe 1989, Andrea Iannone nasce a Vasto, in provincia di Chieti in Abruzzo, in una famiglia molto unita. Il padre, Regalino Iannone, ha sempre seguito da vicino la carriera del figlio e ha lasciato il suo lavoro da commerciante per potersi dedicare completamente ad Andrea. Anche sua madre, Katia Napolitano, ha sempre incoraggiato il figlio a perseguire il suo sogno. La carriera scolastica di Andrea procede non con tanto entusiasmo ma senza intoppi, e il ragazzo consegue il diploma di perito meccanico a Pescara.

La passione per la moto invece lo accompagna sin da piccolo. Già alle elementari possedeva una minimoto che si divertiva a smontare e rimontare una volta tornato da scuola, mentre a 15 anni finalmente prende parte al Campionato Italiano Velocità con una moto Aprilia ricevuta dal Team Abruzzo Junior. Da qui la sua carriera prende sempre più velocità.

Andrea Iannone: carriera

Andrea inizia ufficialmente la carriera da motociclista nel 2005 gareggiando per l’intero campionato del motomondiale in classe 125, chiudendo la stagione al 20° posto.

Nel 2008, in Malesia, arriva la sua prima pole position della carriera, conquistando il 10° posto nella classifica generale.

Nel 2010 passa di categoria e sale in Moto 2 dove nel 2012 riesce ad arrivare secondo alla fine del campionato. Finalmente nel 2013 inizia a gareggiare in Moto GP in sella alla Ducati Desmosedici del team Pramac Racing. Chiude la prima stagione al 12esimo posto. L’anno successivo rimane nello stesso team classificandosi decimo.

Nel 2015 passa al Team Ducati Ufficiale. Quest’anno lo vedrà protagonista con diversi podi e duelli appassionanti in pista: chiuderà la stagione al quinto posto con 188 punti totali. Mentre nel 2016 tornerà sul podio ma questa volta in patria, in Italia al Mugello. Qui otterrà il suo record personale nonché più veloce nella storia del MotoGP con 354,9 km/h. Nel Gran Premio d’Austria ottiene la sua prima vittoria nella MotoGP.

Nel 2019 passa al Aprilia Racing Team Gresini per mettersi in sella alla moto Aprilia RS-GP. La stagione viene caratterizzata da un infortunio alla spalla che lo costringe a saltare il Gran Premio di Spagna, con un conseguente piazzamento al sedicesimo posto nella classifica finale.

Doping

Sempre nel 2019 arriva un’altra brutta notizia. La Federazione Internazionale di Motociclismo lo sospende momentaneamente dalle corse in quanto, dopo un controllo di routine, risulta essere positivo al doping. All’interno di un campione di urine infatti, vengono trovate delle tracce di steroidi anabolizzanti.

A 2020 vengono fatte delle controanalisi che purtroppo riconfermano quanto già constatato. Il 10 novembre del 2020 la sentenza definitiva: il TAS di Losanna lo squalifica per ben 4 anni e tutti i risultati maturati dal 1 novembre 2019 vengono completamente cancellati e ritenuti non validi.

Vita privata

La vita privata di Andrea Iannone è nota a tutti quanto la sua carriera sportiva. Nel 2016 inizia infatti una intensa relazione con la show girl argentina Belen Rodriguez. La loro storia è stata una delle più paparazzate ma, solo due anni dopo, nel 2018, arrivò al capolinea con grande stupore generale.

Nell’estate del 2019 arriva l’ufficializzazione di una nuova storia con l’influencer Giulia de Lellis, ex fidanzata di Andrea Damante. I due non si nascondono e viaggiano in lungo in largo dividendosi tra la Svizzera, dove lui abita, e l’Italia, dove Giulia lavora e dove lei ha il suo team. Purtroppo però, la relazione ha vita breve e nel marzo del 2020, in piena pandemia, i due annunciano la separazione.

Altri progetti

Nella vita di Andrea c’è spazio per tanto altro oltre alle moto. Nel maggio 2021 un ristorante a Lugano, luogo della sua residenza, dal nome Passion Cafè.

Sempre nel 2021 è fra i partecipanti di Ballando con le Stelle. Il programma ha preso il via il 16 ottobre e il motociclista è accompagnato dalla splendida maestra ballerina Lucrezia Lando.