Da un paio di mesi Elodie ha iniziato a frequentare Andrea Iannone e lei stessa ha svelato cosa l’avrebbe affascinata del pilota.

Elodie e Andrea Iannone

Elodie ha pubblicamente ammesso di aver iniziato una frequentazione con l’ex fidanzato di Belen, Andrea Iannone.

I due hanno trascorso anche le vacanze insieme in Sardegna e la cantante – che per molto tempo è stata legata a Marracash – ha deciso di non nascondersi più e ha svelato cosa l’avrebbe attratta nel pilota. “Di un uomo mi affascina la genuinità e Andre è così”, ha dichiarato, e ancora: “Sono in un periodo molto bello dal dal punto di vista sentimentale. Mi frequento con Andrea da quasi due mesi e cerco di fare le cose da adulta, pian pianino ci conosciamo”.

In tanti tra i suoi fan sono impazienti di saperne di più sulla vita privata della cantante che, finora, ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo. Prima di iniziare a frequentare Iannone Elodie è stata legata per alcuni mesi al manager di Armani Davide Rossi, ma la storia tra i due non è mai stata ufficializzata dalla cantante. Negli ultimi mesi sembrava che lei e Marracash avessero iniziato a frequentarsi ma al momento sulla questione non sono emersi ulteriori dettagli.

I due hanno affermato di non voler “etichettare” il loro rapporto e hanno smesso di definirsi come una coppia.