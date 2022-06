I bambini di Cold Rock trama e cast

Sabato 11 giugno in prima serata alle 21.19 e martedì 14 giugno in seconda serata alle 23.16, su Rai 4 verrà trasmesso il film I bambini di Cold Rock, con protagonista Jessica Biel.

Il titolo originale della pallicola è The Tall Mall ed è stato distribuito negli Stati Uniti ad agosto del 2012 e in Italia a settembre dello stesso anno.

Gli incassi, che non hanno superato i 5 milioni di dollari, sono stati un po’ deludenti e al di sotto delle aspettative e del budget speso per realizzarlo, che ammontava a 18 milioni di dollari.

Generale apprezzamento invece per Jessica Biel, che è riuscita nel tempo a scucirsi di dosso i panni di Mary Camden di Seventh Heaven – personaggio interpretato per sei stagioni piene e ricorrente in quelle successive, che l’ha fatta conoscere al grande pubblico – dimostrando di essere un’attrice completa e poliedrica.

Sono infatti numerosi ormai i ruoli interpretati da Biel – dopo il suo salto dalla tv al cinema – che ha dato prova di saper spaziare tra i diversi registri, interpretando con estrama bravura sia personaggi comici che drammatici.

La trama de I bambini di Cold Rock

Ne I bambini di Cold Rock, thriller sceneggiato e diretto dal regista Pascal Laugier, interpreta Julia Denning, un’infermiera che abita, appunto, nella cittadina immaginaria di Cold Rock, in cui pare si celino misteri e segreti piuttosto inquietanti.

Nel corso degli anni, infatti, oltre una decina di bambini sono scomparsi senza lasciare traccia. Nessun indizio o testimone, solo una leggenda fatta di superstizioni che vedrebbe nel responsabile un fantomatico uomo alto e nero, da qui The Tall Man, che approfitterebbe delle tenebre per rapirli nel cuore della notte.

Julia, vedova di un medico, non crede alla storia poco realistica, ma deve fare i conti con ciò che si presenta davanti ai suoi occhi quando si precipita nella stanza del figlio David e ci trova soltanto la tata, legata e ferita. Il bambino è invece davanti alla porta di casa, in braccio ad una figura alta e immobile, che lo porta via con sé dopo una lotta disperata con la madre.

L’infermiera viene soccorsa dall’FBI, che nel frattempo sta indagando su questi misteriosi rapimenti e viene portata in una tavola calda. Invitata dalla padrona del locale a darsi una sistemata, trova nella stanza della donna un altarino con le foto dei bambini scomparsi, compresa quella di David.

A questo punto, però, la trama del film prende una piega inaspettata e ciò che viene scoperto ha davvero dell’incredibile. Niente è infatti come sembra e il thriller comincia ad entrare nel vivo e diventare sempre più inquietante, svelando dettagli clamorosi e sconvolgenti.

I cast de I bambini di Cold Rock

Oltre a Jessica Biel, nel cast del film figurano anche Jodelle Ferland nei panni di Jenny; Stephen McHattie in quelli del tenente Dodd; Jakob Davies nei panni del piccolo David; William B. Davis interpreta invece lo sceriffo Chestnut; Samantha Ferris è Tracy; Colleen Wheeler veste i panni della signora Johnson; Eve Harlow è Christine; mentre Katherine Ramdeen interpreta Carol.