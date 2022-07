La dieta di Martina Colombari per avere un fisico perfetto. Il segreto? L'amore per lo sport e un'alimentazione bilanciata e uno stile di vita sano

L’attrice, conduttrice e Miss Italia 1991 Martina Colombari è un concentrato di energia, profesisonalità e bellezza oltre ad avere un inceredibile forma fisica. Qual è il suo segreto? Una lunga storia d’amore con lo sport insieme ad un’alimentazione corretta e uno stile di vita sano.

“L’allenamento fa parte da tanti anni del mio stile di vita”, ha raccontato l’ex Miss Italia alla Gazetta dello Sport. “Ne faccio una questione di disciplina – ha continuato la Colombari – lo sport è un investimento per il futuro. Lo affianco alla longevità, alla prevenzione, allo stile di vita di sano: ha un ruolo importante per invecchiare bene e in salute”.

L’allenamento di Martina Colombari per tenersi in forma

Martina Colombari ha raccontati di aver iniziato ad allenarsi seriamente dopo la gravidanza. Ha sentito subito i benefici dello sport che l’aiutavano a sentrisi bene anche in altri momenti di vita, specialmente quelli stressanti del lavoro come il palcoscenico a teatro.

Neanche la pandemia è riuscita a cambiare le abitudini della conduttrice: “Durante il primo lockdown – ha raccontato alla Gazzetta dello Sport – ho avuto la fortuna di avere una bike in casa.

Quante pedalate! Mi allenavo, e lo faccio ancora, in collegamento con un trainer. A casa ho anche qualche attrezzo per esercitarmi a corpo libero, come elastici, TRX, pesi, il cerchio per lo yoga e le cavigliere. Alterno allenamenti di corsa, ma non sono una runner: percorro 10 o 12 km non di più. Per 2 o 3 volte. Dedico un’oretta tutti i giorni all’allenamento a corpo libero, allenando i vari gruppi muscolari con un tipo di attività specifica ”.

Martina non solo si avvale dell’aiuto di un personal trainer ma è una fan delle app. Una tra le sue attività preferite è la meditazione che pratica in tutta autonomia dalle 18 in poi e che ha imparato durante un percorso di crescita personale che l’ha portata ad Assisi dove ha imparato alcune tecniche.

Con la vita frenetica che fa, la Colombari non rinuncia allo sport nemmeno all’estero dove racconta di andare a correre insieme al marito Alessandro Costacurta per vedere la città.

La dieta di Martina Colombari

A tavola all’attrice piace mescolare tutti i macronutrienti scegliendo di mangiare un piatto unico con proteine, carboidrati e verdure eliminando da quasi due anni tutti i tipi di carne: “Non siamo rigidi – ha detto Martina – Se andiamo in Romagna non ci neghiamo una tagliatella al ragù, in Trentino non ci priviamo di una carne particolare”.

Quando non mangia carne, integra i suoi piatti con moltissimi legumi come ceci, lenticchie e fagioli. Inoltre, presta molta attenzione anche ai prodotti contenenti glutine scegliendo quelli senza oppure sostituendoli con quinoa e grano saraceno. Sì anche allo yogurt kefir al mattina che la aiuta a livello intestinale. Insieme allo yogurt, l’ex Miss Italia inizia la giornata con un bicchiere di acqua e limone che la aiuta a depurare l’organismo. Ogni tanto si concede un po’ di cioccolato. E se esagera? Recupera con corsa e yoga.