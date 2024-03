Come fare una base make up perfetta? Scopriamolo insieme.

All’interno di questo articolo vedremo come fare una base trucco perfetta, vedendo insieme qual è l’ordine corretto per truccarsi.

Make up, come fare una base trucco perfetta

Al fine di ottenere un make up impeccabile la base trucco è fondamentale. Spesso molte di noi tendono però a trascurarla, prestando più attenzione al make up occhi e labbra. Ma se si vuole ottenere un risultato complessivo perfetto è molto importante dare la giusta importanza alla base del trucco e realizzarla al meglio. La base trucco è in pratica l’impalcatura di un make up perfetto, se il viso è ben preparato infatti non sarà neppure necessario esagerare con il trucco occhi e labbra. Ma, come fare per creare una base trucco perfetta? Adesso lo vediamo insieme.

Come fare una base trucco perfetta: l’ordine corretto per truccarsi

Come abbiamo appena visto, per un trucco ottimale la base make up non va assolutamente trascurata, anzi è di massima importanza. Vediamo adesso insieme la guida step by step per realizzare una base trucco perfetta seguendo il giusto ordine:

Preparare la pelle: prima di applicare qualsiasi tipo di prodotto make up è fondamentale che il viso sia pulito e idratato, guai ad applicare i trucchi su viso sporco e secco. Quindi via alla skincare, latte detergente, siero e crema idratante. La skincare va fatta ogni giorno, altrimenti anche il make up ne risentirà.

Bene, questi sono quindi tutti i passaggi per creare una base trucco perfetta. Pronte per provare?

