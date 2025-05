Un evento di grande rilevanza

Il Principe Edoardo, Duca di Edimburgo, ha recentemente partecipato a una cerimonia di grande importanza storica, rappresentando il fratello, Re Carlo, durante l’insediamento di Papa Leone XIV in Vaticano. Questo evento, che si è svolto il 18 maggio, ha visto la partecipazione di numerosi reali europei, tra cui Re Filippo e la Regina Letizia di Spagna, e il Principe Alberto e la Principessa Charlene di Monaco. La presenza di Edoardo, in abito formale e cappello tradizionale, ha sottolineato il suo ruolo di fiducia all’interno della famiglia reale britannica.

Una tradizione di rappresentanza

La partecipazione del Duca di Edimburgo alla messa di insediamento non è solo un gesto simbolico, ma rappresenta una lunga tradizione di rappresentanza britannica alle cerimonie papali. Già nel 2013, il Principe Riccardo, Duca di Gloucester, aveva rappresentato la Regina Elisabetta II all’insediamento di Papa Francesco, mentre nel 2005, il defunto Principe Filippo aveva fatto lo stesso per Papa Benedetto XVI. Questi eventi evidenziano l’importanza della diplomazia reale e il legame tra la monarchia britannica e il Vaticano.

Il ruolo crescente di Edoardo

La presenza di Edoardo in Vaticano segna il suo primo viaggio ufficiale in questa veste, un passo significativo nella sua carriera come rappresentante della monarchia. Negli ultimi anni, ha assunto un ruolo sempre più centrale, partecipando a eventi di rilevanza internazionale e sostenendo la famiglia reale in occasioni importanti. Recentemente, ha rappresentato Re Carlo ai funerali di stato dell’ex presidente statunitense Jimmy Carter e ha partecipato a celebrazioni nazionali come l’80° anniversario del Giorno della Vittoria in Europa. La sua figura si sta affermando come un punto di riferimento nella diplomazia reale, confermando la sua crescente responsabilità e il suo impegno nel mantenere i legami con altre nazioni.