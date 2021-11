Capodanno 2022 è ormai alle porte e con questo arrivano inevitabilmente anche i primi dubbi su come “ac-conciarsi per le feste”! Abbiamo quindi pensato di raccogliere per voi tutte le idee più belle secondo quelle che sono le tendenze in fatto di capelli.

Acconciature capelli di tendenza per Capodanno 2022

Il periodo delle feste è anche quello in cui ci si può sbizzarrire esagerando anche un po’ con l’eleganza e l’estro. Ma oltre alla scelta dell’outfit per l’occasione, anche i capelli meritano la giusta attenzione.

Quali acconciature scegliere quindi? Tra strass, fermagli vistosi come quelli per le tendenze inverno 2021 e pettinature che sfidano la gravità, ecco quali sono quelle perfette per chi ha i capelli lunghi e per chi invece, li ha più corti.

Capelli lunghi

Tra le acconciature di tendenza per capelli lunghi c’è la bubble braid. Si tratta di una coda di cavallo la cui lunghezza è tenuta insieme da diversi elastici. Potrete optare per la sua versione più semplice, utilizzando solo piccoli elastici trasparenti o di un colore molto vicino a quello dei vostri capelli, in alternativa potrete abbellire questa acconciatura con elastici gioiello. Le bubble braid possono anche essere fatte su un mezzo raccolto, potendo sempre scegliere tra un’acconciatura semplice oppure abbellita con qualche strass.

Che sia su uno chignon oppure su un mezzo raccolto, un’altra acconciatura di tendenza è quella che vede i capelli formare un fiocco vero e proprio. Per farla vi servirà sicuramente un po’ di, pratica, una buona dose di pazienza e un po’ di cera per fissare il tutto, ma il risultato sarà davvero “wow”!

Tra le acconciature passe partout ci sono sicuramente quelle composte dai boccoli. Da portare aperti, chiusi, liberi oppure con un ordinato mezzo raccolto da abbellire con qualche fermaglio gioiello, sono perfetti per chi ha i capelli lunghi o di media lunghezza e vuole provare qualcosa di diverso dal solito ma senza esagerare.

Capelli corti

Avete i capelli corti e, almeno per la notte più scintillante dell’anno, vorreste lasciarvi andare ad un pizzico di pazzia? Munitevi di lacca, gel o cera per capelli e destreggiatevi nelle pettinature più vistose possibili. Per quel tocco in più poi, potrete scegliere di colorare qualche ciocca con le tinte temporanee che andranno via dopo qualche lavaggio. Effetto che funziona maggiormente con i capelli decolorati, ma se invece avete i capelli scuri o se più semplicemente vi piacciono le acconciature poco appariscenti ma comunque d’effetto potrete semplicemente illuminare la vostra chioma aggiungendo al gel o alla cera un po’ di brillantini.

Con i capelli corti potrete destreggiarvi anche nella realizzazione di qualche treccia. Bellissime, per esempio, le trecce “a cerchietto” che vanno da una tempia all’altra, le trecce “a coroncina” oppure le piccolissime trecce laterali. Se avete un pixie cut dalla lunghezza sufficiente poi, potreste fare una treccia che dalla fronte arriva fino alla nuca, per un effetto “cresta” decisamente più glamour. Vi servirà qualche forcina in più, ma ne varrà davvero la pena!