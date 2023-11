L’11 novembre si celebra la Giornata Mondiale dei Single ed è tempo di scegliere dei bei regali da fare a se stessi. Un modo per festeggiare quella che a tutti gli effetti è la relazione più significativa e duratura per tutti.

Giornata mondiale dei single: cos’è e perché si festeggia

Il Single Day nel mondo, sentito soprattutto in Cina, si celebra l’11 novembre ed è una festività diversa rispetto al più conosciuto San Faustino, che si celebra il 15 febbraio. Quest’ultima è una festa che va in contrapposizione a San Valentino, mentre il Single Day vuole celebrare in modo profondo l’orgoglio delle persone sole. È una ricorrenza molto famosa tra i giovani cinesi, che in questo giorno rivendicano il loro status come fanno le coppie il 14 febbraio. La ricorrenza sarebbe nata negli anni ’90 su iniziativa di un gruppo di studenti dell’Università di Nanchino, che desideravano creare una festività per coloro che andavano fieri di essere single. Da semplice giornata nazionale, il Single Day è diventato un giorno celebrato in tutto il mondo. Si tratta, ovviamente, di una ricorrenza che punta soprattutto sul business e sugli acquisti folli. Il giorno scelto è l’11 Novembre, perché conta ben quattro 1, massima espressione della singletudine. La tradizione cinese vuole che int gusta giornata le persone si facciano dei regali a vicenda, oppure semplicemente a se stessi, e ci sono anche diverse feste ed eventi.

Giornata mondiale dei single: 7 regali per celebrare la relazione più duratura delle nostre vite

La relazione più significativa e duratura della vita di una persona deve essere celebrata a dovere. Esistono molti doni che si possono fare a se stessi, o anche ad altre persone single. Scopriamo insieme 7 regali adatti per l’occasione:

Smarbox: uno dei regali migliori per i single, che possono concedersi un soggiorno speciale da soli oppure in compagnia di un amico o di un’amica. Un po’ di tempo fuori dalla routine è sempre un ottimo regalo per rendere felice una persona; Candele profumate: una bella idea regalo, semplice e originale, che aiuta ad arredare la casa e a profumare l’ambiente. Un modo per concedersi anche un po’ di tempo rilassante nella propria abitazione; Kindle: leggere consente di vivere sempre nuove avventure. Regalare un Kindle significa regalare infinite avventure, tanta passione e momenti indimenticabili, che si possono vivere anche in solitudine; Cuffie: la musica è sempre un’ottima compagnia, in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento. Regalare delle ottime cuffie significa regalare un’esperienza più intensa a livello emotivo; Biglietti per il cinema o teatro: andare a vedere un film al cinema o uno spettacolo in teatro è sempre molto emozionante. Regalare un’emozione del genere e del tempo speciale è sicuramente un’ottima scelta; Bellezza e shopping: un pomeriggio dal parrucchiere o dall’estetista oppure una sana sessione di shopping estremo possono essere un regalo speciale, sia in solitudine che in compagnia di un’amica; Spa: dedicare del tempo a se stessi, al proprio benessere psicofisico, non è mai una scelta sbagliata. Una giornata in spa potrebbe essere il regalo perfetto per questa occasione.

