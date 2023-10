Siete pronti? A Milano sta per tornare Sneakerness 2023, l’evento dedicato alle sneakers. Ecco tutto quello che c’è da sapere su uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati dell’iconica calzatura sportiva: quando inizia, dove e cosa ci sarà.

A Milano ritorna l’evento dedicato alle sneakers: tutti i dettagli sull’edizione 2023 di Sneakerness

Prima di iniziare, però, scopriamo insieme di cosa si tratta. Sneakersness prende vita nel 2008 a Berna, in Svizzera, quando un gruppo di amici (legati dalla grande passione per questa calzatura sportiva) decide di organizzare una fiera interamente dedicata alle sneakers. L’obiettivo era quello di creare un luogo dove le persone potevano riunirsi per ammirare le scarpe prima di comprarle. Un evento davvero rivoluzionario, che in pochissimo tempo raggiunse grande notorietà, tanto da raggiungere oltre 45.000 visitatori, 200 brand e 660 reseller privati. Un evento internazionale che si svolge in numerosi posti del mondo: Amsterdam, Berlino, Mosca, Parigi, Varsavia, Colonia, Johannesburg, Rotterdam e Svizzera. In Italia è approdato nel 2018. E in quale posto migliore se non a Milano, la capitale della moda? Ed ora la città metropolitana è pronta per accogliere l’edizione 2023 dell’attesissimo evento.

Sneakersness 2023, l’evento dedicato alle sneakers torna a Milano: quando inizia, dove e cosa ci sarà

Sneakerness si terrà il 14 e 15 ottobre a Milano presso gli East End Studios di via Mecenate 88/A, dalle 10.00 alle 21.00. Due giornate animate da talk e attività che vedranno protagonisti moltissimi ospiti. Come da tradizione, durante l’evento i reseller metteranno in vendita i pezzi più rari e preziosi, mentre i lifestyle brand mostreranno le nuove usciti e i pezzi di archivio. Nell’edizione 2023 ci saranno anche tante novità. Prima tra tutte, il debutto dell’area Sneakerness Kids by Just Play, dove troverete una vasta gamma di scarpe limited edition per bambini. Ma non è finita qua. Presenti anche numerose attività come la scuola di DJing, i workshop di graffiti art e i tornei di basket per i più piccoli. Tra i brand partner per l’evento italiano ci sarà Monster Energy, che avrà il compito di presentare fra le varie attività una custom art session by Clessio a tema Call Of Duty in partnership con Activision. Non solo. Porterà dal vivo Real Talk, il celebre format dedicato al rap e all’hip-hop italiano che mette alla prova ogni artista ospite. Inaugurato a metà 2016, vede all’interno di ogni episodio, un rapper in studio esibirsi in freestyle con strofe inedite. Che dire… un evento davvero imperdibile! Se siete interessati a partecipare, è possibile acquistare i biglietti direttamente sul sito online dell’evento. Affrettatevi!

