Gianni Sperti è un personaggio televisivo ed ex ballerino, nonché opinionista del programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Gianni Sperti, chi è l’opinionista di Uomini e Donne: età, stipendio

Gianni Sperti è un volto noto della nostra televisione, ex ballerino, è dal 2003 opinionista del programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne”. Gianni è nato a Manduria, in Puglia, il 12 aprile del 1973, ha quindi 51 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Fin da giovane ha studiato danza, prima rock acrobatico, poi danza moderna e classica. Il suo debutto in televisione è avvenuto nel 1995, quando ha fatto parte del corpo di ballo del programma tv “La sai l’ultima? VIP“. Dal 1996 al 2000 è stato primo ballerino a “Buona Domenica“, mentre dal 2006 al 2009 è stato ballerino professionista per “Amici“. Come detto in precedenza, da circa 20 anni è opinionista di “Uomini e Donne“. Per quanto riguarda il suo patrimonio, lo scorso anno sono circolate voci circa il fatto che Sperti prenda 10mila euro al mese per fare l’opinionista al programma della De Filippi. Per ogni puntata quindi prenderebbe 2 mila euro. Se volete saperne di più su di lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre un milione di follower.

Gianni Sperti: matrimonio, vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Gianni Sperti, l’opinionista di “Uomini e Donne” è stato sposato dal 1998 al 2002 con al conduttrice televisiva e showgirl Paola Barale. I due si sono conosciuti nel 1995 all’interno degli studi del programma televisivo “La sai l’ultima?“. Durante una recente intervista a “Verissimo“, Gianni Sperti ha parlato della sua storia con Paola Barale a Silvia Toffanin. Ha raccontato dei 7 anni vissuti insieme, queste le sue parole: “io ricordo tutte le risate, la complicità che abbiamo avuto e poi ci siamo sempre raccontati tutto. Non ci siamo mai più incontrati e neanche sentiti. L’amore è finito per varie ragioni.” L’ex moglie Paola Barale invece in una recente intervista ha lasciato intendere che la loro storia è finita perché c’erano stati dei non detti importanti e pesanti. Da allora tante sono state le speculazioni circa l’orientamento sessuale dell’ex ballerino. Sempre a “Verissimo” Sperti ha dichiarato: “io non vengo e ti chiedo ‘Silvia sei etero?’ io vorrei che gli esseri umani siano categorizzati solo in base all’essere buoni o cattivi, il resto non conta. La gente poi si fa i filmini, c’è del detto e non detto e quindi lo dico io forse Paola Barale si riferisce a questo, ma chi lo sa, i motivi che l’hanno portata a dire quelle parole potrebbero essere altri.” Gianni Sperti lo scorso anno aveva rivelato su Instagram di essersi innamorato, anche se non ha mai rivelato l’identità della persona al suo fianco.

