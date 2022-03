Mirko Gancitano, videomaker e producer ha preso parte a diversi programmi televisivi. Nel 2022 partecipa alla Pupa e il Secchione che andrà in onda dal 15 marzo 2022 su Italia 1.

Chi è Mirko Gancitano

Mirko Gancitano, nasce a Marzara del Vallo, l’11 settembre del 1991.

Dopo il diploma di scuola superiore si trasferisce a Milano e si iscrive all’Università IULM al corso di Televisione e Cross Media. In questi anni migliora e approfondisce lo studio delle tecniche di regia e produzione di programmi. Dopo la laurea continua la propria professione di videomaker e producer oltre a portare avanti, parallelamente, la sua attività di attore. Attualmente lavora come un videomaker freelance e producer presso la Axb, una società di produzione milanese.

Per lavoro molto spesso è in giro per il mondo e durante un suo viaggio di lavoro in Havana è rimasto bloccato a causa del covid per più di un mese. Ha partecipato, inoltre, a diversi programmi televisivi come La prova del cuoco nel 2017 e nel 2018; inviato per Estate Rai uno e Tutto quando fa tendenza. Inoltre ha recitato nel film di Gabriele Muccino, I migliori anni.

Vita privata

Mirko Gancitano è fidanzato con Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta.

Si sono conosciuti nell’aprile del 2021, a Sharm el Sheik, dove lui si trovava per lavoro mentre Guenda era in vacanza. I due si sono subito innamorati, tanto che una volta rientrati a Milano i due erano inseparabili. Il 24 dicembre del 2021, i due si sono sposati, ai Caraibi, a Santo Domingo. I due hanno pubblicato sui loro profili social il giorno delle nozze vestiti di bianco, in spiaggia. Naturalmente, il matrimonio non avendo valore legale in Italia, non è altro che una proposta, il vero matrimonio si svolgerà quest’anno.

La Pupa e il Secchione

Nel 2022, Mirko Gancitano partecipa al programma televisione la Pupa e il Secchione. la trasmissione in onda sul Italia 1, a partire dal 15 marzo 2022. Il format comporto da otto puntate e condotto da Barbara D’Urso, mentre la giuria è composta Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge, l’ex gieffina.

Curiosità