Secondo alcune indscrezioni circolate sui social Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione di Amici, avrebbe baciato una ragazza durante la festa per la finale di Amici.

Luigi che si bacia con una e Serena dietro euforica che saltella raggiungendo Michele dall’altra parte. Lorella ha immortalato una scena surreale lei sarà per sempre famosa #Amici21 pic.twitter.com/TdeyAXYjTH — lucy_#Serenaèrisorta (@gio_lucy_) May 22, 2022

Luigi Strangis: il bacio e il video

Luigi Strangis è stato avvistato – attraverso un video condiviso via social da Lorella Cuccarini – mentre era intento a baciare una ragazza? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente sui social ma al momento i fan del cantante non hanno ottenuto conferme. Nelle immagini condivise via social si vede il vincitore di Amici mentre in effetti sembra essere in dolce compagnia di una ragazza con i capelli a caschetto e un abito argentato, ma non è dato sapere chi sia la ragazza in questione (né se quello ritratto nella foto sia in effetti Luigi Strangis).

Luigi e Carola Puddu

All’interno della scuola di Amici Luigi Strangis si è avvicinato a Carola Puddu ma, una volta terminato il programma, non ha fatto segreto di non avere ancora le idee chiare in merito al loro rapporto:

“Ci si vuole bene nonostante quello che può succedere, nonostante strade diverse, pareri diversi.

Abbiamo legato tantissimo, è stato difficile anche in realtà dentro casa. Ho cercato di essere sincero con lei. Le voglio molto bene ed è proprio per questo che non mi andava di vivere una cosa che magari non faceva bene a lei. Però sono sicuro che ci incontreremo, che lei arriverà dove vuole arrivare. Un rapporto continuerà a esserci, oggi non so dire cosa succederà. […] Io voglio bene a Carola, lei ne vuole a me. Non so come andrà a finire. Per il momento abbiamo preso due strade diverse, ma comunque continuiamo a sentirci”, ha ammesso Strangis. Come andranno a finire le cose tra i due?