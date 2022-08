Sicuramente chi ha Tik Tok avrà notato all’interno dei Per te molti video del gemstone hair trend. Di cosa si tratta? Grazie all’aiuto di un hair gem stamper, una pinzatrice per capelli, i brillantini vengono attaccati sui capelli.

Come si usa? Molte vip lo hanno provato e non ne possono più fare a meno. Non tutte però ne sono rimaste soddisfatte. Chi?

Gem hair: Come si usa? Chi ha iniziato questo trend?

Come utilizzare ‘Blinger’, l’amata pistola che spara gemme luccicanti

L’applicazione degli strass sui capelli può risultare semplice ma in realtà richiede l’aiuto di una mano esperta. Lo strumento che si utilizza non è altro che una pinzatrice rosa con un contenitore pieno di brillantini che vengono attaccati all’acconciatura ogni volta che si preme il tasto.

Sembra essere diventato il trend dell’estate 2022 anche se questa tendenza già esisteva. La prima è stata Courtney Love che amava acconciarsi e impreziosirsi i capelli con brillantini o fiori. Nei primi anni 2000 invece hanno iniziato anche Britney Spears e Gwen Stefani ad applicare cascate di brillantini per ottenere un effetto super glossy sul palco ed essere delle vere e proprie star.

Tik Tok ha fatto del Gem hair una tendenza

Questo trend ha inizio quando Sophie Murray e Kristye Elizabeth ,due famose influencer e tiktoker, hanno iniziato a creare dei video divertenti su come utilizzare Blinger. Di fatto la pistola per capelli non è nata come tale bensì come strumento per far brillare accessori o biglietti. Se non si ha questa pistola l’alternativa è quella di armarsi di colla, strass e applicarli con l’aiuto di una pinzetta.

Gem hair: le vip che lo hanno provato

Valentina Ferragni

L’influencer ha voluto provare il Gem hair durante la settimana della moda di Parigi. Ha impreziosito le sue waves con un tocco di lucentezza. Ha posato così per Alexandre Vouthier.

Paola Turani

Paola Turani ha creato un video in cui mostra tutta l’applicazione dei glitter sulle sue ciocche mosse e selvagge. Non si capisce se il risultato l’abbia soddisfatta o meno, nel dubbio chiede ai suoi followers. Dai commenti sembrerebbe che l’influencer non sia molto convinta della tenuta dei brillantini in quanto cadono facilmente.