Abbronzatura in menopausa: consigli per la pelle

Per l'abbronzatura in menopausa si ha bisogno di prodotti a base di niacinamide che proteggono la pelle dalle rughe.

La pelle, soprattutto in estate, risulta essere particolarmente delicata. Per un’abbronzatura in menopausa e una tintarella uniforme, ci sono alcuni consigli adatti per una pelle più sana. Scopriamo insieme i prodotti indicati in questa fase per evitare le discromie durante l’esposizione al sole.

Abbronzatura in menopausa

Per l’abbronzatura in menopausa bisogna, prima di tutto dire che la pelle cambia, in quanto intorno ai 50 anni comincia a essere più fragile e sottile. Va poi incontro a una maggiore fragilità per via del calo degli estrogeni.

Questo comporta alcuni danni dovuti al sole ma è comunque possibile avere una pelle che sia sana e luminosa.

Abbronzatura in menopausa: regole

Per non rinunciare all’abbronzatura in menopausa, è necessario, prima di tutto, seguire alcune regole che possono aiutare a prendersi cura della pelle. Prima di tutto sarebbe bene non esporsi al sole nelle ore più calde, quindi tra le 11 e le 16 soprattutto quando si è in vacanza. Il filtro solare, quindi l’applicazione 50+, va sempre usata e applicato ogni due ore.

Il volto, il décolleté e le mani sono le prime aree che cominciano a mostrare i primi segnali del tempo che passa dove compaiono rughe e anche le imperfezioni come le macchie solari. In questo caso si consiglia di usare dei sieri antiossidanti proprio per proteggere la pelle dal sole e prevenire le discromie.

Per l’abbronzatura in menopausa bisogna prepararsi almeno due settimane prima dell’esposizione al sole. Quindi si comincia con una routine che esfolia la pelle, idratando la pelle usando prodotti specifici e indicati. Gli integratori a base di betacarotene sono raccomandati in quanto proteggono la pelle dai radicali liberi e permettono una migliore esposizione al sole.

La routine continua anche dopo l’esposizione al sole con prodotti a base di acido ialuronico, niacinamide che possano lenire e dare freschezza alla pelle. In caso di arrossamenti o pruriti è bene rivolgersi a un esperto del settore riducendo anche le ore di esposizione al sole. I prodotti schiarenti sono adatti anche per la loro azione di fotoinvecchiamento.

Abbronzatura in menopausa: prodotti Amazon

Sono diverse le creme e i fattori da protezione da usare

1)Rougj capsule betacarotene per abbronzatura forte

Un integratore da 90 capsule circa a base di betacarotene che si consiglia di assumere una volta al giorno per ottenere un’abbronzatura in tempi rapidi. Un integratore che combatte anche i segni dell’invecchiamento e previene le macchie o gli eritemi da sole. Una formula ricca e antiossidante che protegge la pelle dai danni solari.

2)Jelly Pills gommose con betacarotene + Licopene

Una formula di compresse a base di vitamina A, C ed E da 60 compresse prive di zucchero dal gusto fragola. Sono delle capsule gommose per una tintarella uniforme e sana. Sono compresse che illuminano e fanno brillare la pelle. Una formula vegana priva di ogni possibile colorante.

3)Collistar trattamento viso dopo sole antirughe

Un trattamento da applicare sul viso subito dopo il sole che combatte le rughe. Ha proprietà anti-invecchiamento anche grazie alla centella asiatica. Adatta non solo per il viso ma anche per il collo e le mani. Si consiglia di usarla in modo quotidiano anche per il prolungamento dell’abbronzatura.

