Peeling viso: i vantaggi del trattamento

Per una pelle maggiormente radiosa e sana, oltre che un incarnato radioso, ci sono trattamenti validi ed efficaci. Il peeling viso è uno di questi dal momento che permette di avere una pelle migliore combattendo le imperfezioni, le macchie e l’acne. Scopriamo come si applica e i prodotti adatti.

Peeling viso

Un trattamento come il peeling viso è particolarmente apprezzato anche perché aiuta a prendersi cura della pelle esfoliandola. Un tipo di trattamento per cui la pelle si rinnova a cominciare dallo strato maggiormente profondo. Un processo che può essere lento per via di alcuni fattori come l’esposizione al sole, l’inquinamento, ecc.

Un trattamento beauty di questo tipo permette di eliminare le cellule morte che pian piano si formando andando poi a favorire la crescita di quelle nuove. Un passaggio importante della propria beauty routine dal momento che permette di prendersi cura della pelle del viso se soggetta a rossori, macchie e altre imperfezioni.

Grazie al trattamento del peeling viso, la pelle sicuramente acquisisce un nuovo aspetto dal momento che appare maggiormente liscia, idratata e anche luminosa. Un trattamento che andrebbe applicato e fatto spesso dal momento che elimina le cellule morte, le tracce di make up e anche di impurità che possono formarsi sulla pelle del viso.

Un trattamento del genere, se applicato nel modo giusto, combatte alcuni inestetismi della pelle come le macchie, i rossori ma anche l’acne. Infatti è particolarmente indicato per le pelli dalla tendenza acneica. Stimola il ricambio cellulare della pelle liberando i pori in modo che siano maggiormente dilatati.

Peeling viso: quando farlo

Sebbene il peeling viso sia considerato un trattamento beauty valido ed efficace, è anche bene ammettere che bisogna capire quando farlo. Innanzitutto, è bene anche capire quale tipo di peeling fare, le condizioni della pelle, ma anche le esigenze di ogni soggetto. Per quanto riguarda la frequenza molto dipende dalla pelle.

Nel caso di peeling superficiali che riguardano lo strato esterno della pelle, un trattamento ogni 10 giorni può essere il tempo adatto. Nel caso di peeling medi o profondi che agiscono in profondità andando anche a risolvere determinate problematiche della pelle, si raccomanda un trattamento ogni 12-24 mesi ma molto dipende dalle condizioni della propria pelle.

Per il peeling viso, bisogna preparare la pelle che deve essere pulita e priva di ogni impurità o traccia di make up. Poi si applica un gel o una crema a base di nutrienti quali acido glicolico, salicilico o mandelico a seconda anche dello stato della pelle. Si lascia in posa per un tot di tempo per poi rimuovere con un dischetto di cotone.

L’ultimo passaggio è l’applicazione di una maschera lenitiva che bisogna tenere in posa per circa 15 minuti. Lo scopo di questo prodotto è proprio quello di ridurre gli eventuali rossori proteggendo la pelle dagli agenti esterni. Si consiglia di applicare una crema solare protettiva come protezione dai raggi del sole.

Peeling viso Amazon

Per ordinare i prodotti indicati a questo trattamento l’e-commerce di Amazon permette di usufruire di promozioni e offerte da non perdere. Cliccando la foto si leggono i dettagli del prodotto. Qui sotto tre dei migliori prodotti per il peeling viso scelti tra i più efficaci per la pelle dalle consumatrici accompagnati da una descrizione di ognuno.

1)Rilastil acnestil micropeeling peeling

Una lozione intensiva per il viso a base di acido salicilico, mandelico dalle proprietà esfolianti e purificanti per la pelle. Adatto a chi ha la pelle grassa e a tendenza acneica. Una formula liquida che va a lavorare sulle imperfezioni riducendo i segni e combattendo le imperfezioni regolando anche il sebo in eccesso.

2)Paula’s choice skin perfecting 2% BHA

Una formula liquida per ogni tipo di pelle che lascia l’epidermide idratata ma anche radiosa e liscia. Adatta per punti neri, macchie e anche rossori. Un esfoliante dalle proprietà emollienti per una pelle più giovane. Si applica con le dita o dischetti di cotone evitando la zona delle palpebre. Si può usare fino a due volte al giorno.

3)Korff essence maschera micropeeling

Una maschera per il peeling che deterge e idrata la pelle grazie all’acido mandelico e alla vitamina PP che aiutano a ridurre le imperfezioni andando così a illuminare l’incarnato in modo da renderlo maggiormente radioso. Una formula naturale adatta per ogni imperfezione.

Oltre al peeling viso, ecco gli altri trattamenti beauty da fare.