Come cambia la beauty routine in estate? I consigli per una pelle luminosa anche in vacanza

In estate, la pelle è sottoposta diversi fattori ambientali e l’esposizione al sole, l’aumento delle temperature e la maggiore sudorazione possono comprometterne l’equilibrio. Per mantenere un incarnato sano e luminoso, è fondamentale adattare la propria skincare alle nuove esigenze cutanee e, in questo periodo, la leggerezza delle texture, l’idratazione e la protezione diventano i pilastri su cui costruire una cura della pelle efficace, anche in vacanza.

I principi della beauty routine estiva

In estate, la pelle ha bisogno di respirare ma anche di essere costantemente protetta e nutrita.

Si parte da una detersione accurata, necessaria per eliminare sudore, sebo in eccesso, impurità e residui di creme solari o make-up: è bene preferire detergenti in gel o mousse schiumogene, capaci di purificare senza compromettere la barriera cutanea. Le pelli grasse o miste traggono beneficio da formulazioni sebo-equilibranti, mentre quelle sensibili o secche necessitano di detergenti delicati arricchiti con ingredienti lenitivi.

Segue l’uso del tonico riequilibrante, utile per chiudere i pori e ripristinare il pH della pelle oppure, in alternativa, si possono impiegare acque micellari seguite da uno spray termale per ottenere un effetto rinfrescante immediato.

Infine, la protezione solare diventa indispensabile: un filtro solare con SPF adeguato al proprio fototipo (30 o 50 per i fototipi chiari, 15 o 20 per quelli scuri) va applicato ogni mattina, anche nei giorni nuvolosi e in ambiente urbano, per prevenire foto-invecchiamento, macchie cutanee e irritazioni.

I must have della skincare estiva

L’idratazione è un cardine insostituibile nella routine estiva a causa dell’aumentata traspirazione cutanea che comporta una rapida perdita di liquidi. Da qui, l’importanza di introdurre sieri e creme idratanti dalla texture leggera: gel, emulsioni fluide o creme sorbetto sono ideali per offrire comfort senza ungere. L’acido ialuronico, noto per la sua capacità di trattenere acqua nei tessuti, si conferma un alleato imprescindibile, così come l’olio di rosa mosqueta che, grazie al suo contenuto di acidi grassi, antiossidanti e vitamine, sostiene la rigenerazione cellulare e protegge la pelle dagli stress ambientali.

La routine giornaliera richiede, come sempre, creme distinte per il giorno e per la notte: al mattino si preferiscono formulazioni leggere e idratanti, eventualmente arricchite da filtri solari, mentre di sera la pelle beneficia di trattamenti più mirati, come creme rigeneranti, antirughe o purificanti, da scegliere in base al tipo di pelle e al risultato desiderato.

Tra i prodotti indispensabili in estate, non può mancare uno ad hoc per il contorno occhi, al fine di proteggere una zona delicata che in estate è particolarmente sollecitata dalla luce intensa e il cui uso quotidiano contribuisce a prevenire la formazione di rughe d’espressione, borse e occhiaie.

Infine, per mantenere una pelle luminosa e priva di imperfezioni, sono utili maschere viso e scrub delicati, entrambi almeno una volta a settimana:

le prime devono contenere attivi lenitivi e purificanti come l’aloe vera o l’argilla bianca;

i secondi possono essere a base di acidi delicati, come il mandelico o il salicilico, per evitare sensibilizzazioni.

Con il caldo, la skincare va semplificata e adattata: pochi prodotti, ma efficaci. Imparare ad ascoltare le esigenze della pelle durante l’estate è il primo passo per ritrovare benessere, comfort e bellezza ogni giorno, anche sotto il sole.