Pelle e abbronzatura: come prepararsi per la tintarella

Le giornate di caldo fanno venire il desiderio di una pelle maggiormente colorita e uniforme. Per molte è il momento della tintarella. Prima di optare per prodotti che stimolano la tintarella, bisogna anche capire come prepararsi. Qui un vademecum riguardo la routine pelle e abbronzatura compreso anche i prodotti più indicati per questo passaggio.

Pelle e abbronzatura

La pelle e abbronzatura non è solo un binomio che in estate funziona molto bene, ma anche un modo per preparare l’epidermide ai raggi del sole. In questo modo ci si prepara a una routine da seguire per evitare di avere scottature, eritemi o rossori dovuti a una non corretta esposizione ai raggi del sole che possono causare seri danni.

Una routine che permette non solo di abbronzarsi nel modo giusto, ma anche di avere un approccio diverso al sole prendendosi cura della pelle nei mesi caldi. Una routine da seguire anche per chi rimane in città per cui i raggi del sole picchiano fortemente ed è necessario proteggersi nel modo migliore possibile.

Il binomio pelle e abbronzatura è sinonimo anche di benessere e bellezza dal momento che si ha una tintarella duratura, uniforme e soprattutto non si va incontro a scottature. Così facendo, si può iniziare a stare al sole con la pelle sana e morbida. Se si segue questa routine si riesce anche a prevenire e ridurre le rughe o le macchie solari.

Pelle e abbronzatura: step

Per seguire al meglio la routine pelle e abbronzatura ecco alcuni step che sono raccomandati e utili. Sono step che si consiglia di applicare alcune settimane prima proprio per preparare la pelle al sole. Si passa prima di tutto allo scrub con prodotti delicati e specifici che eliminano le cellule morte rendendo la pelle più morbida e idratata.

L’idratazione è un altro aspetto importante da effettuarsi con creme corpo e oli che siano leggeri a base di elementi come l’acido ialuronico, l’aloe vera e la vitamina E. Un altro prodotto molto utile, da usare tutto l’anno e non solo in vacanza, è la crema viso con protezione solare elevata per proteggere la pelle dai raggi solari.

Le maschere led sono un altro prodotto che non può mancare nella routine per pelle e abbronzatura poiché donano una pelle maggiormente compatta e luminosa. La maschera a led dalla luce rossa è indicata per favorire il collagene, dare elasticità alla pelle e prepararla ai raggi del sole combattendo anche le rughe.

Almeno un mese prima dell’esposizione al sole, è consigliabile optare per un integratore a base di betacarotene e licopene, due elementi che favoriscono l’abbronzatura e il colorito uniforme. In questo modo la pelle arriva preparata al sole evitando anche gli inestetismi come le scottature e le macchie solari.

