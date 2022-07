Come portare i capelli lunghi d’estate

Per portare i capelli lunghi d’estate e avere un look perfetto è consigliato il ciuffo. Un trend di questa estate, per capelli lisci, mossi e ricci. Uno stile rilassato e chic, che sta bene a tutte le donne con i capelli lunghi.

Il taglio capelli lunghi di tendenza dell’estate 2022

Uno dei tagli per i capelli lunghi più di tendenza dell’estate 2022 è quello leggermente scalato e caratterizzato dal ciuffo. Un ciuffo che può essere laterale e coprire parte della fronte e dello sguardo, oppure doppio, come una specie di frangia a tendina, a seconda delle proprie preferenze. In entrambi i casi i ciuffi devono essere abbastanza lunghi, tagliati più o meno all’altezza dello zigomo, e sfilati per essere perfetti con il resto della chioma, evitando che ci siano degli stacchi eccessivi oppure dei volumi diversi.

Tutto deve essere perfettamente in sintonia. Si tratta di una soluzione perfetta per tutte le donne che hanno capelli spessi che tendono a gonfiarsi, in modo da riuscire a tenerli in ordine, senza mai rinunciare ad essere glamour e ad avere un look adatto in ogni occasione, mantenendo i propri capelli lunghi.

Come ottenere lo styling perfetto per i capelli lunghi con il ciuffo

Questo taglio può essere scelto anche dalle donne che hanno i capelli più fini, ma in questo caso le lunghezze devono fermarsi sopra al seno, in modo da non appiattire troppo la parte superiore della chioma.

Un look che permette di mantenere i capelli lunghi aggiungendo un dettaglio in più che riesce a ringiovanire il risultato finale. Un modo per incorniciare il viso e dare volume alle radici, rendendo anche più facile l’operazione di asciugare i capelli ottenendo il risultato desiderato. Se avete il desiderio di gonfiare il ciuffo, vi basterà usare una spazzola tonda di diametro medio, posizionarla sotto i capelli e asciugare con il phon. Lo potete fare mantenendo la spazzola ferma, oppure muovendola ogni tanto, usando l’aria fredda alla fine per fissare bene. Quando avete finito, potete usare le mani per posizionare il ciuffo o i ciuffi come desiderate, per poi applicare la lacca. Avete la possibilità di dare un tocco più creativo, spettinando i capelli e il ciuffo. Se volete ottenere un effetto più disciplinato e ordinato, allora dovrete fare il movimento contrario. In questo caso la spazzola deve essere posizionata sopra i capelli per riuscire ad ottenere il risultato voluto. Tutto dipende dal tipo di capelli, se liscio, mosso o riccio, ma anche dal look che avete scelto e che preferite.

Ci sono diversi modi per pettinare i capelli lunghi e ottenere dei ciuffi perfetti per il vostro look. Sarete voi a decidere come asciugare e pettinare i capelli, in modo da ottenere esattamente ciò che desiderate. Ci sono diversi look con il ciuffo che vanno molto di moda questa estate. Uno di questi riguarda i ciuffi lunghi laterali e più gonfi, che mantengono lo stile del resto della chioma. Molto amato anche il ciuffo laterale sui capelli mossi, che dona un tocco ancora più perfetto. Per quanto riguarda i capelli fini i ciuffi laterali vanno bene, ma devono essere realizzati in modo da seguire il resto della chioma, cercando di non esagerare con le lunghezze per non appesantire la parte superiore.