Fanghi anticellulite: usi e benefici per la pelle

La cellulite è un inestetismo non molto amato dal sesso femminile e tende a localizzarsi soprattutto in aree particolarmente critiche come le cosce, le gambe e l’addome. Tra i tanti trattamenti per combatterla e attenuarla, i fanghi anticellulite sono un ottimo metodo poiché attivano la microcircolazione. Vediamo come applicarli.

Fanghi anticellulite

Per il trattamento della cellulite, un inestetismo temuto e odiato da moltissime donne, sono diverse le soluzioni e trattamenti. I fanghi anticellulite sono un ottimo metodo per attenuarla e dare alla pelle un aspetto sano e una pelle morbida. Solitamente sono un trattamento a base di estratti vegetali come l’argilla che agisce sulla pelle per un miglioramento dell’epidermide.

Combattono, non solo gli inestetismi della cellulite, ma anche la ritenzione idrica, oltre a migliorare la microcircolazione locale contrastando il ristagno dei liquidi. Sono dei veri e propri fanghi da applicare nei punti critici come le gambe e che vanno a bloccare l’azione della cellulite, la pelle a buccia d’arancia e altre adiposità localizzate.

Sono usati da tantissimo tempo, non solo come metodo anticellulite, ma anche per depurare e detossinare la pelle. Sono in grado di rilasciare dei principi attivi che migliorano l’azione del microcircolo, tonificando i vasi e, a seconda della temperatura di applicazione, possono svolgere diverse attività.

La capacità dei fanghi anticellulite è proprio quella di assorbire le tossine che sono in eccesso in modo da aumentare la temperatura corporea e stimolare così la sudorazione contribuendo a diminuire la formazione della cellulite. Possono anche avere una azione tonificante che aumenta le pareti vasali.

Fanghi anticellulite: usi

Dal momento che svolgono e hanno azione drenante, possono sicuramente aiutare a combattere il problema della cellulite. Per maggiori vantaggi e benefici, forse è meglio recarsi presso centri di bellezza per un vero e proprio trattamento a base di fanghi anticellulite. Prima di poterli applicare, è bene seguire alcuni passaggi.

Prima di tutto, bisogna fare una doccia calda in modo da rimuovere qualsiasi tossina e, in seguito, asciugarsi bene, per permettere al corpo di ricevere nel modo migliore il trattamento. Bisogna coprire con il fango la zona delle adiposità come i fianchi, l’addome o le cosce che sono i punti maggiormente critici.

Si può distribuire il fango nelle zone critiche con l’uso di un pennellino dalle setole morbide. Si effettua poi un massaggio in maniera circolare che permette di stimolare e attivare la funzione del microcircolo. In seguito, bisogna poi lasciare in posa da un minimo di 15 minuti a un massimo di 40 a seconda della zona da trattare.,

terminato il trattamento, è bene fare una doccia tiepida per eliminare qualsiasi residuo di argilla. Si consiglia anche di applicare una crema anticellulite in modo da potenziare i risultati e i benefici che si possono ottenere. Non hanno particolari effetti collaterali o controindicazioni, ma è possibile avvertire un po’ di rossore a causa dell’aumento della microcircolazione della cute.

Insieme ai fanghi anticellulite, si raccomanda anche la crema per contrastare questo inestetismo e migliorare la salute della pelle.