Chi è Ever Anderson? Di chi è figlia? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Ever Anderson, chi è: altezza, genitori

Ever Anderson è una giovanissima attrice e modella statunitense. E’ nata a Losa Angeles il 3 novembre del 2007, ha quindi 16 anni, è del segno zodiacale dello Scorpione ed è alta un metro e sessanta centimetri. Ever è figlia d’arte, sua madre infatti è l’attrice e supermodella russa Milla Jovovich e del regista britannico Paul W. S. Anderson. Ever non è figlia unica, ma ha due sorelle minori, Dashiel e Osian. Pratica taekwondo, un’arte marziale coreana e sport da combattimento a contatto pieno e parla ben quattro lingue. Oltre alle due native, ovvero inglese e russo, Ever parla anche francese e giapponese. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha ben 594mila follower.

Ever Anderson, chi è: film

Nonostante i genitori l’abbiano scoraggiata nell’intraprendere la carriera come attrice, Ever ha iniziato a recitare già nel 2016, quando è apparsa nel film “Resident Evil – The Final Chapter”, diretto dal padre, nel quale ha vestito i panni della giovane Alicia Marcus che, nella versione adulta, è interpretata dalla madre Milla Jovovich. Nel 2021 invece l’abbiamo vista nei panni della giovane Natasha Romanoff in “Black Widow” mentre nel 2023 ha vestito i panni di uno dei personaggi più amati da grandi e piccini, ovvero Wendy Darling, la giovane amata da Peter Pan, nel film Disney Live Action “Peter Pan & Wendy”. Ruoli già importanti per Ever, che vi ricordo ha solamente 16 anni ma una carriera come attrice molto promettente davanti.

Ever Anderson, chi è: la carriera come modella

Oltre a essere un’attrice, Ever Anderson è anche una modella. E’ apparsa sulla copertina di Vogue Kids quando aveva 9 anni, fotografata da Ellen Von Unwerth. Nel corso degli anni è stata fotografata anche da Karl Lagerfeld, Mikael Jansson e Peter Lindbergh. Il noto designer Heidi Slimane, durante la pandemia, ha avviato il progetto Portraits of An Artist, chiamando a raccolta tanti artisti e musicisti per degli speciali video performance. A distanza di quattro anni il progetto è ancora in piedi e vanta tantissime collaborazioni. Tra le new entry c’è proprio lei, Ever Anderson, che ha posato per la nuova campagna di Celine. Nelle foto Ever è ritratta con tanto di felpa e cappellino, il classico look degli studenti americani. In questa foto, che potete vedere su Instagram sul profilo ufficiale di Ever, si nota moltissimo la somiglianza con la madre, Milla Jovovich, soprattutto nello sguardo. Ribelle ed energica, Ever è una di quelle giovani donne di cui si parlerà tanto in futuro, sia nel cinema che nella moda. Oltre a Celine, quest’anno Ever Anderson ha posato anche per la campagna di Marc Jacobs per il profumo “Daisy Wild”. Nel 2021 anche il brand di moda Miu Miu aveva scelto proprio Ever Anderson per la sua collezione “Night”.