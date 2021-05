La sua storia è stata resa nota grazie alla pellicola “Neverland – Un sogno per la vita” che vede protagonista Johnny Depp. Con una vita particolare e un romanzo diventato pilastro delle storie per bambini, ecco chi era James Matthew.

Chi era James Matthew Barrie

James Matthew Barrie (Kirriemuir, 9 maggio 1860 – Londra, 19 giugno 1937), è stato uno scrittore inglese. Cresce in una numerosissima famiglia composta di ben dieci figli in Scozia. Fin da piccolo si fa riconoscere dai fratelli per la sua grande creatività che lo porta spesso a inventarsi storie fantasiose. La letteratura diventa per lui qualcosa di fondamentale quando perde uno dei suoi fratelli. Leggere i grandi classici diventa un modo per riuscire a legare con la madre, devastata dalla morte di un figlio.

Dal punto di vista scolastico inoltre si dimostra inoltre un ottimo alunno frequentando diverse accademie e laureandosi inoltre all’Università di Edimburgo. Si inserisce nel mondo del lavoro prima come giornalista per il Nottingham Journal, esperienza che si dimostra deludente, e poi come scrittore. Inizia questa carriera nella città di Londra riuscendo a raggiungere discreto successo con “Auld Licht Idylls” sulla vita quotidiana in Scozia raccontata con un tono brillante.

La carriera di James Matthew Barrie

Successivamente pubblica altri romanzi che ottengono i complimenti da critica e pubblico. “The Little Minister” del 1891 viene inoltre portato a teatro e riproposto per tre volte diverse. Inizia così un periodo che lo porta a scrivere principalmente sceneggiature che passano dalla commedia al dramma. Si ricordano per esempio “Quality Street”, “What Every Woman Knows” e “The Admirable Crichton” proposti contemporaneamente nei teatri del West End di Londra.

A portarlo alla realizzazione della sua opera più nota però è un insieme di eventi. Un giorno conosce la famiglia Davies ad Hyde Park e questa lo introduce ai loro cinque bambini. Entra subito in sintonia con loro al punto da invitarli nel cottage di sua proprietà poco lontano dalla città. Questo rapporto gli consente di abbozzare “Peter Pan”.

La figura di Peter Pan si presenta al pubblico per la prima volta ne 1902, in un altro romanzo dell’autore dal titolo “The Little White Bird”. Lo presenta successivamente a teatro due anni dopo nello spettacolo “Peter Pan, o il ragazzo che non voleva crescere” che viene poi adattato e presentato come romanzo dal titolo “Peter e Wendy”.

Vita privata di James Matthew Barrie

La sua figura trova difficilmente un’ opinione univoca da parte del pubblico. Se infatti è noto per il suo contributo alla realizzazione di opere teatrali minori e per aver sfidato la censura attuata da Lord Chamberlain, dall’altra non mancano notizie negative sul suo conto. Si dice infatti che alla morte della coppia Davies fossero stati affidati a lui i figli e che per alcuni il suo nome sia recollegabile a casi di pedofilia. Le voci sono state smentite dai ragazzi della famiglia Davies lasciando però sempre il mistero intorno a questo tema.

Lui e i ragazzi rimangono insieme per pochi anni perchè i due più grandi si offrono volontari per partecipare alla prima guerra mondiale. Purtroppo uno dei due muore in trincea mentre il secondo si suicida perchè non in grado di superare i traumi della guerra. Nel frattempo Barrie incontra e racconta storie a personaggi illustri come la figlia del duca di York, ovvero quella che oggi è nota come la Regina Elisabetta II. Attraverso questo ruolo riceve inoltro il titolo di Sir e riceve l’Ordine al Merito.