Etro.com: lo store digitale che assicura un’esperienza di shopping unica e speciale

Con www.etro.com, la raffinatezza delle creazioni firmate ETRO, marchio italiano del lusso fondato nel 1968 da Girolamo (soprannominato Gimmo) Etro, è più facile da scegliere. È infatti accessibile un’offerta che va dai capi di abbigliamento agli accessori, passando per fragranze e la collezione Casa. Il Made in Italy che li distingue trova riflesso nella ricerca dei tessuti e attenzione per i dettagli.

Stiamo parlando di un’esperienza digitale integrata con i punti vendita, assicurando spedizione a costo zero e reso gratuito (fino a 30 giorni).

È un percorso strutturato in oltre cinquant’anni di attività, unito ad un amore per le culture e per la storia dell’arte, che ha permesso ad ETRO di dare forma ad un linguaggio senza equivalenti. Un connubio di intuizioni che si intrecciano, lanciando in ogni stagione un progetto originale e innovativo.

Il Paisley, trama che identifica la prima collezione, si è affermata come icona distintiva della Maison e autentica dichiarazione di stile. Questa, si unisce con know-how artigianale, l’utilizzo di colore, motivi e sperimentazione creativa.

Non a caso, sono proprio il particolare impiego delle stampe, i materiali usati e le lavorazioni a differenziare in modo univoco le creazioni ETRO, la cui proposta si suddivide in Donna, Uomo, Accessorio Tessile, Pelletteria, Calzature, Fragranze ed Home.

Per ciò che concerne la collezione pelletteria, in particolare, il brand non ha mai smesso di stupire, dando vita ad affascinanti borse che coniugano tradizione e raffinatezza. Da pelle e tessuto prendono forma borsa bauletto donna, borse a tracolla, a mano, da lavoro, marsupi e non solo. Tra i modelli più iconici figurano la Pegaso Bag e la borsa Rainbow, un omaggio all’Heritage della Casa di moda.

Peculiarità di un’offerta che coniuga innovazione, un raffinato estetismo artistico, ricerca costante e magia, che può essere scoperta nello spazio di qualche istante su www.etro.com. Le originali collezioni della Maison milanese godono di spedizione gratuita e di reso a costo zero.

È prevista l’opportunità di prenotare un appuntamento in Boutique e di scoprire il punto vendita più vicino. Quanto ai pagamenti, infine, sono adottati unicamente metodi sicuri, da PayPal a Klarna, soluzione che consente di suddividere l’importo in tre rate, senza alcun interesse.