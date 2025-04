Louis compie 7 anni: la festa privata della famiglia reale

Un compleanno da ricordare

Louis, il terzogenito di Kate Middleton e del Principe William, ha compiuto 7 anni, e la celebrazione è stata all’insegna della riservatezza e dell’amore familiare. La Principessa del Galles ha organizzato una festa privata nella loro residenza di campagna, Anmer Hall, dove la famiglia ha trascorso del tempo lontano dai riflettori e dalle cerimonie ufficiali. Questo compleanno è stato particolarmente significativo, poiché Louis è nato poco prima del famoso Royal Wedding di suo zio Harry con Meghan Markle.

Tradizioni familiari e sorprese in cucina

Come ogni anno, Kate ha rispettato una tradizione che ha reso il compleanno di Louis ancora più speciale. La sera prima, si è dedicata a preparare dolci e biscotti, creando un’atmosfera festosa e affettuosa. “È diventata quasi una tradizione che io resti sveglia fino a mezzanotte con quantità assurde di preparato per torte e glassa”, ha confessato Kate. La cucina, al mattino, era un vero e proprio caos, ma la gioia di vedere il sorriso di Louis al risveglio ripagava ogni sforzo.

Attività all’aria aperta e momenti in famiglia

La giornata di festeggiamenti ha incluso giochi all’aria aperta nel vasto parco della tenuta, una selezione di dolci irresistibili e un pranzo informale a base di fish & chips, un piccolo piacere che Kate concede ai suoi bambini. La presenza dei nonni materni, Michael e Carole, ha reso l’evento ancora più speciale, creando un’atmosfera di calore e affetto. Re Carlo, nonostante le distanze, ha programmato una videochiamata con il nipotino, dimostrando quanto sia importante il legame familiare, anche a distanza.

Il futuro di Louis e le nuove avventure

Con il compimento dei sette anni, Louis ha ottenuto il privilegio di pernottare a scuola con i suoi amici, un passo importante nella sua crescita. Tuttavia, prima di affrontare le nuove avventure scolastiche, il piccolo deve godersi appieno questa giornata dedicata a lui. Dopo i festeggiamenti, Kate e William torneranno in pubblico per una visita ufficiale in Scozia, ma per ora, il focus è tutto su Louis e sulla sua felicità.