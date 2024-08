La quarta stagione della serie tv “Emily in Paris“ è finalmente uscita. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di fare un riassunto generale della serie con Lily Collins.

Emily in Paris 4: il riassunto della serie tv

I primi cinque episodi della quarta stagione della serie tv “Emily in Paris” sono usciti su Netflix lo scorso 15 agosto, mentre i restanti episodi usciranno il prossimo 12 di settembre. “Emily in Paris” è una serie davvero molto amata ma, di cosa parla? Ci troviamo a Parigi anche se, nel corso della serie, alcune puntate sono girate in altri luoghi della Francia, come ad esempio in Provenza. La protagonista è Emily, una giovane creativa digitale che si ritrova a lavorare a Parigi per un anno. Emily però non conosce né il francese né le abitudini dei francesi ma, nonostante le difficoltà iniziali, la giovane riuscirà ad ambientarsi bene. Sono diverse le persone che conoscerà, come Mindy, che diventerà sua amica, e Gabriel e Alfie, i due ragazzi di cui si innamorerà. La serie è arrivata alla quarta stagione, che si prospetta essere davvero piena di sorprese.

Emily in Paris 4: cosa succederà nella quarta stagione?

Come abbiamo appena visto, i primi cinque episodi della quarta stagione di “Emily in Paris” sono usciti lo scorso 15 di agosto su Netflix, i restanti episodi usciranno invece il prossimo 12 di settembre. Ma, cosa dobbiamo aspettarci da questa quarta stagione? La terza stagione era finita col mancato matrimonio tra Gabriel e Camille, poiché a tutti è sembrato chiaro che tra Gabriel e Emily ci fosse molto di più che una semplice amicizia. Alfie, il nuovo fidanzato di Emily, ci rimane però molto male e, inoltre, si viene a sapere che Camille aspetta un bambino da Gabriel. In questa quarta stagione vedremo Emily molto in difficoltà, poiché lei tiene molto sia a Gabriel che a Alfie. Inoltre Emily e Gabriel dovranno fare di tutto per arrivare a ottenere la stella Michelin per il ristorante, ma ci sono due grandi segreti che metteranno tutto in discussione. Mindy e la sua band intanto si preparano per l’Eurovision, mentre Sylvie dovrà fare i conti con il suo passato.

Emily in Paris 4: il cast

Per quanto riguarda il cast della quarta stagione di “Emily in Paris”, ci sono importanti novità che riguardano il nostro Paese. Ci sono infatti alcuni attori italiani a recitare nella serie tv. Si tratta di Raoul Bova che vedremo nei panni di Giancarlo, ovvero un regista pubblicitario romano molto sicuro di sé e molto affascinante, nonché ex professore di cinema di Sylvie. Poi abbiamo Eugenio Franceschini che sarà Marcello, molto legato all’azienda di famiglia, e Anna Galiena che interpreterà la madre dello stesso Marcello. Questa stagione ci sarà anche l’arrivo di Thalia Besson nei panni di Geneveive, la figlia di Laurent e di Rupert Everett nei panni di Giorgio Barbieri, amico di lunga data di Sylvie e proprietario di uno studio di interior design a Roma. Confermati invece nel cast Lily Collins, nei panni della protagonista Emily, Lucas Bravo nelle vesti di Gabriel, Philippine Leroy-Beaulier nei panni di Sylvie e Ashley Park come Mindy.