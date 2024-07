Chi sono gli attori italiani nel cast della serie tv Netflix “Emily in Paris 4“? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Emily in Paris 4: chi sono gli attori italiani nel cast

Tra i tanti fan della fortunatissima serie tv statunitense “Emily in Paris” c’è tanta curiosità nel vedere cosa succederà nella quarta stagione della serie, in particolare dopo le scottanti rivelazioni del finale della terza stagione. Intanto però ci sono alcune belle novità che riguardano il nostro Paese. Ebbene sì, alcuni attori italiani faranno parte del cast di “Emily in Paris 4″! Di chi si tratta? Scopriamolo adesso insieme:

altra new entry italiana nel cast. L’attore veronese vestirà i panni di Marcello, un personaggio semplice e molto legato alle radici dell’azienda della sua famiglia. Anna Galiena: l’attrice romana interpreta invece la madre di Marcello, Antonia Muratori, nonché capo dell’azienda di famiglia.

Questi sono quindi gli attori italiani che si aggiungono al cast di “Emily in Paris 4“. Questa stagione ci sarà anche l’arrivo di Thalia Besson nei panni di Geneveive, la figlia di Laurent e di Rupert Everett nei panni di Giorgio Barbieri, amico di lunga data di Sylvie e proprietario di uno studio di interior design a Roma. Confermati invece nel cast Lily Collins, nei panni della protagonista Emily, Lucas Bravo nelle vesti di Gabriel, Philippine Leroy-Beaulier nei panni di Sylvie e Ashley Park come Mindy.

Emily in Paris 4: le anticipazioni sulla quarta stagione della serie tv

Come abbiamo appena visto, in “Emily in Paris 4“ ci saranno nel cast degli attori italiani, ovvero Raoul Bova, Eugenio Franceschini e Anna Galiena. Ma, cosa devono aspettarsi i fan da questa quarta stagione? La terza stagione era finita col mancato matrimonio tra Gabriel e Camille, poiché a tutti sembrava chiaro che tra Gabriel e Emily ci sia molto di più che una semplice amicizia. Alfie, il nuovo fidanzato di Emily, ci rimane molto male e inoltre si scopre che Camille aspetta un bambino da Gabriel. In questa quarta stagione vedremo Emily molto in difficoltà, poiché lei tiene molto sia a Gabriel che a Alfie. Inoltre Emily e Gabriel dovranno fare di tutto per arrivare a ottenere la stella Michelin per il ristornate, ma ci sono due grandi segreti che metteranno tutto in discussione. Mindy e la sua band intanto si preparano per l’Eurovision, mentre Sylvie dovrà fare i conti con il suo passato.

Emily in Paris 4: quando esce e dove vederlo

I primi 5 episodi di “Emily in Paris 4” saranno disponibili su Netflix a partire dal prossimo 15 di agosto. Gli altri episodi invece dal 12 settembre. Vi ricordo che per poterli vedere è necessario essere in possesso di un abbonamento a Netflix, per farlo basta iscriversi alla piattaforma e scegliere uno dei piani disponibili, da quello più economico a quello premium.