Elisabetta Gregoraci, showgirl e conduttrice tv, torna a far sognare i suoi followers pubblicando una sua foto sensuale mentre indossa una gonna corta per valorizzare le gambe lunghe. Ecco cosa ci insegna la showgirl calabrese.

La gonna corta per valorizzare le gambe lunghe: come la indossa Elisabetta Gregoraci

La showgirl e conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci, ex moglie dell’imprenditore Flavio Briatore, e mamma di Nathan Falco è attivissima sui social dove condivide spesso immagini sexy e provocanti. La bella showgirl, 43 anni, mette in mostra il suo corpo tonico e muscoloso e questa volta l’ha fatto indossando una gonna corta per valorizzare le gambe lunghe.

Su Instagram dove ha raggiunto il traguardo dei due milioni di followers e in tv da anni si è ormai imposta come una delle presentatrici di maggior classe ed eleganza, oltre che avere un fisico che nulla ha da invidiare alle modelle. L’ultimo scatto la ritrae con una mini gonna total black che lascia intravedere del pizzo abbinata a una camicia con cravatta dal taglio maschile.

Il post social di Elisabetta Gregoraci con il look sensuale mette in evidenza ancor di più il suo fisico statuario, ed è un outfit perfetto per chi come lei ha le gambe lunghe e affusolate, praticamente perfette. Lo scatto ha infatti ricevuto migliaia di commenti: “La classe è classe”, “Una donna stupenda”, “Che fisico!”, e pensare che molti di questi apprezzamenti sono stati fatti da altre donne: le gambe lunghe di Elisabetta mettono tutti d’accordo.

Elisabetta Gregoraci con la gonna corta valorizza le gambe lunghe: consigli da seguire

Elisabetta Gregoraci, una delle presentatrici tv più apprezzate e ammirate anche per il suo aspetto, ha compiuto 43 anni lo scorso febbraio ma a giudicare dalle immagini che posta sui social nessuno crederebbe alla sua età anagrafica. L’ex moglie di Flavio Briatore ora al fianco dell’imprenditore Giulio Fratini è sempre più in forma smagliante, come dimostrano gli ultimi scatti social in cui Elisabetta indossa una mini gonna super corta che pone al centro dell’attenzione le sue gambe lunghe e muscolose, frutto di tanto allenamento.

Le gonne di tendenza questo inverno 2023, soprattutto quelle corte, possono essere delle alleate davvero vincenti. Se si hanno le gambe lunghe e affusolate, per avere un effetto snellente, basta scegliere i modelli morbidi e lineari. Se invece, non si è particolarmente alte, la scelta vincente è una gonna a vita alta, svasata e con delle pieghe nella parte bassa, che creano volume e ridimensionano la circonferenza delle cosce.

La mini gonna è perfetta anche per l’autunno, come la indossa Elisabetta Gregoraci, poiché è l’indumento per eccellenza protagonista delle passerelle di moda. Ma come si indossa la gonna corta per chi ha le gambe lunghe? Per chi preferisce un outfit semplice, è meglio scegliere una minigonna in pelle nera accostata a una camicia bianca oversize, indossata on calzini corti chiari e mocassini in vernice nera.

Altra idea outfit con gonna corta: abbinata a un pullover più autunnale e coprente del colore che preferite aggiungendo in contrasto alcuni accessori di tonalità diversa. In ogni caso, qualunque look scegliate, puntate sulla gonna corta perché è la scelta più giusta per far apparire le gambe più magre e metterle in risalto.